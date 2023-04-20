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20.04.2023 16:54

США и страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины рассматривают возможность ввести запрет на большую часть экспорта в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии

США и страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины рассматривают возможность ввести запрет на большую часть экспорта в Россию, сообщает Bloomberg. По информации агентства, официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии.

Как уточняют источники Bloomberg, представители государств «семерки» обсуждают изменение подхода санкционного режима. Вместо того чтобы запрещать экспорт отдельных товаров, как это происходит сейчас, страны планируют запретить весь экспорт в Россию, разрешив поставки ограниченного перечня товаров, сообщают собеседники агентства.

Если лидеры G7 на предстоящем саммите договорятся о введении тотального экспортного запрета, то он, скорее всего, не коснется поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и лекарств, считает один из источников Bloomberg.

В агентстве отмечают, что для принятия этой инициативы в ЕС нужно согласие всех государств-членов, а этого будет очень трудно добиться, учитывая возможную негативную реакцию европейских компаний, которые продолжают экспорт в Россию.

Bloomberg со ссылкой на компанию Trade Data Monitor, анализирующую рыночные данные, сообщает, что совокупный экспорт из стран Европы, США, Канады и Японии в Россию все еще составляет около $66 млрд. Действующие санкции ЕС против России уже затрагивают торговые потоки на €135 млрд, включая импорт нефти и экспорт технологий, подсчитали аналитики Евросоюза.

Завтра, 21 апреля, страны ЕС будут обсуждать 11-й пакет санкций против России. Как сообщают источники Financial Times, новый санкционный пакет будет ограничен расширением черных списков и мерами против обхода прошлых ограничений. Большинство чиновников признают, что не затронутые санкциями секторы экономики не подпадут под ограничения, так как от них зависит одно или несколько государств союза, передает FT.

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