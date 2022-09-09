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09 сентября 2022, 22:40

Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей

Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф 21,77 млрд рублей, наложенный на компанию Google за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию

Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей

Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф 21,77 млрд рублей, наложенный на компанию Google за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию. «Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения», — сообщила «Интерфаксу» пресс-служба суда. 

Таким образом, решение суда вступило в законную силу, и если компания не выплатит штраф в установленные законом 60 суток, то дело будет направлено судебным приставам для принудительного взыскания.

Ранее, в июле, мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 21,77 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию (часть 5 статьи 13.41 Административного кодекса). Решение было принято после того, как Роскомнадзор направил в адрес американской компании 17 уведомлений с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о российской военной операции в Украине, но видео не были удалены.

Это уже второй оборотный штраф для Google за отказ удалять запрещенный контент. В декабре 2021 года московский суд оштрафовал компанию на 7,2 млрд рублей. Google стала первой IT-компанией, получившей в России оборотный штраф, вмененная компании статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5% до 10% годовой выручки в России.

Компания и тогда опротестовала решение суда. После того как в марте 2022-го Таганский суд признал решение законным, а Google не выплатила штраф, судебные приставы в мае решили взыскать его принудительно. В мае стало известно, что судебные приставы полностью взыскали с Google этот штраф. 

В июне российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.

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