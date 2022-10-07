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07.10.2022 13:55

Google представила первые фирменные «умные» часы Pixel Watch

Компания Google в рамках масштабной презентации новых продуктов Made by Google представила свои первые «умные» часы — модель Pixel Watch. Прием заказов уже открыт

Google представила первые фирменные «умные» часы Pixel Watch

Компания Google в рамках масштабной презентации новых продуктов Made by Google представила свои первые «умные» часы — модель Pixel Watch. Прием заказов уже открыт. Часы с Wi-Fi будут стоить $350, а версия с поддержкой 4G обойдется в $400. Поставки аксессуара начнутся с 13 октября.

Новинка, выполненная в 41-мм корпусе из стали, оснащена круглым AMOLED-дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass 5. Экран, разрешение которого не уточняется, поддерживает функцию Always-On Display. Часы на операционной системе Wear OS by Google работают на базе чипа Exynos 9110 в сочетании с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а батарея на 294 мА•ч обеспечивает до 24 часов работы без подзарядки.

Предусмотрен модуль NFC для бесконтактных платежей через Google Wallet, а также возможность подключения беспроводных наушников Pixel Buds для прослушивания музыки. На рынок выйдут две версии часов — с Wi-Fi или с возможностью работы с сотовыми сетями 4G. Поддерживается интеграция со спортивными предложениями и музыкальными стриминговыми сервисами. В часах реализованы функции контроля за состоянием здоровья и отслеживания физической активности, в которых использованы наработки компании Fitbit.

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