В озере Байкал зафиксировали высокую концентрацию опасных веществ
Российское отделение «Гринпис» опубликовало результаты анализов проб воды со сточных сооружений городов Северобайкальск, Слюдянки и Байкальска, которые расположены на берегах Байкала
Российское отделение «Гринпис» опубликовало результаты анализов проб воды со сточных сооружений городов Северобайкальск, Слюдянки и Байкальска, которые расположены на берегах Байкала. Экологи сообщают, что концентрация некоторых вредных веществ в озере превышена в десятки и сотни раз.
В воде, которая прошла очистку на предприятиях в прибрежных городах, зафиксирована повышенная концентрация хлоридов и сульфатов, фосфорсодержащих веществ, алюминия, железа, хрома, меди, никеля свинца. Также экологи обнаружили в пробах повышенное содержание нефтепродукты и нитраты.
Такие вещества токсичны. Они могут накапливаться в организмах живых существ и наносить вред их здоровью. Иногда высокая концентрация этих элементов может приводить к гибели организма. «Гринпис» отмечал, что байкальский омуль, которого добывают в озере, может стать непригоден для еды. Употребление его в пищу может вызвать химическое отравление.
«Загрязнение может быть связано с тем, что очистные сооружения довольно старые. В пробах, взятых в этих городах, значительно превышена концентрация взвешенных веществ (в восемь и девять раз соответственно), превышения по концентрациям ионов аммония в 25 и 18 раз соответственно, по фосфатам — в шесть и три раза. Но Северобайкальск неожиданно сильно вырывается по содержанию нитратов в сточной воде: допустимые концентрации превышены почти в 35 раз», — отмечают экологи.
Природоохранная прокуратура региона также заявляла, что все очистные сооружения сильно устарели и уже 10 лет требуют модернизации или замены. Ведомство отмечало, что они нарушают все нормы очистки воды и игнорируют правила расчета ущерба озеру от загрязнений.
Еще одной причиной загрязнения экологи «Гринписа» называют размножение на севере Байкала нетипичных водорослей и бактерий: они нарушают привычную экосистему озера.
Весной Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило поправки к приказу, контролирующему состояние Байкала. Ведомство предложило ослабить нормы сброса вредных веществ в озеро.
По мнению чиновников, существующие нормативы «невозможно соблюдать». Экологи «Гриписа» отмечали, что эту проблему можно решить введением более точных методов измерения концентрации опасных веществ в воде.
В инициативе Минприроды предлагается снизить нормы по содержанию в сбросах железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, взвешенных веществ — в 1,6 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в два раза, адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз.
Минприроды согласовало такие изменения с учеными из Российской академии наук, но сибирское отделение РАН считает, что это «повлечет серьезные угрозы экосистеме озера». Инициатива пока не обсуждалась на федеральном уровне.
В конце мая комитет по экологии Госдумы утвердил новые предельно допустимые показатели вредных веществ в Байкале. Очистные предприятия должны были сильнее очищать сточные воды, которые сбрасываются в озеро.