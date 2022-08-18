Виновницей гибели рыб в реке Одер могла стать польская компания по производству меди и серебра
Из реки Одер, что протекает на границе Германии и Польши, уже выловлено более 100 тонн мёртвой рыбы. Однако до сих не понятно, что стало причиной гибели рыб
Из реки Одер, что протекает на границе Германии и Польши, уже выловлено более 100 тонн мёртвой рыбы. Однако до сих пор в воде не было обнаружено ни химических веществ, ни тяжёлых металлов, которые могли бы быть причиной гибели рыб. При этом зафиксирована высокая концентрация соли.
Как сообщил изданию Gazeta Wyborcza польский депутат Петр Борис, соль могла попасть в Одер со сточными водами от польской компании KGHM, которая занимается производством меди, серебра, а также добычей каменной соли.
По словам политика, в период с 29 июля по 10 августа из шахт KGHM в Одер утекло большое количество солёной воды. Компания имела на это разрешение, однако природоохранные органы должны были сообщить её руководству о том, что в условиях маловодья и засухи сточные воды могут привести к серьёзным экономическим последствиям.
По факту случившегося проводится проверка.