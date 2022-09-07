Город в Нидерландах первым в мире запретит рекламу мяса во всех общественных местах
Нидерландский город Харлем станет первым в мире, в котором запретят рекламу мяса во всех общественных местах. Инициатива направлена на сокращение потребления продукта и выбросов парниковых газов
Нидерландский город Харлем станет первым в мире, в котором запретят рекламу мяса во всех общественных местах. Инициатива направлена на сокращение потребления продукта и выбросов парниковых газов, сообщает The Guardian.
Запрет введут с 2024 года. Производители мяса не смогут рекламировать продукцию в автобусах, на остановках и стендах в общественных местах Харлема. Член совета от партии GroenLinks Зигги Клазес, отвечавшая за разработку проекта, заявила, что не знала об отсутствии таких инициатив в других городах мира.
«Речь идет не о том, что люди жарят и запекают на своей кухне. Если они хотят есть мясо, пожалуйста. Но мы не можем признавать наличие климатического кризиса и поощрять людей покупать продукты, которые усугубляют его», — сказала Клазес радиоканалу Haarlem105.
Она отметила, что многие раскритиковали инициативу, но есть немало и тех, кто ее поддержал. Клазес считает, что запрет стоит распространить на национальном уровне. С 2024 года в Харлеме также нельзя будет рекламировать акционные перелеты, ископаемое топливо и автомобили, работающие на бензине и дизеле.
Исследование организации Greenpeace показывает, что для достижения ЕС нулевых выбросов к 2050 году потребление мяса нужно снизить до 24 кг на человека в год. Средний показатель по союзу составляет 82 кг. В Нидерландах — 75,8 кг, страна остается крупнейшим экспортером мяса в ЕС.