Золотое дно цифровизации
Как процесс обновления медицинской информационной системы в Магаданской области оказался новым Клондайком для чиновников и связанных с ними бизнес-структур
https://primamedia.ru/news/719621/Любая сфера деятельности сегодня немыслима без IT-технологий, цифровых решений и умных систем. Это касается буквально всех секторов экономики и способов социальной коммуникации. Составной частью цифрового пространства стала также сфера медицинского обслуживания граждан. Мы попытаемся раскрыть эту важную тему в региональном разрезе, поскольку именно на уровне отдельных субъектов РФ видны все особенности, недостатки и подводные камни создания цифровой среды в сложных реалиях отечественного здравоохранения.
В первую очередь нужно четко понимать, что от того, какие именно медицинские информационные системы (далее - МИС) внедрены в конкретном регионе, насколько они удобны в использовании, интуитивно понятны и надёжны, во многом зависит качество работы медицинского персонала (врачей, фельдшеров, регистраторов и т.д). Алгоритм здесь простой. Чем больше времени сотрудник лечебного учреждения вынужден «общаться» с компьютером, тем меньше его остаётся на взаимодействие с пациентом. Чем сложнее процесс, тем хуже конечный результат. При этом отведённого на прием времени крайне мало даже номинально (по нормативам Минздрава РФ, это 15-20 минут на одного человека).
Рассмотрим подробнее хитросплетения процессов цифровизации сектора медицинских услуг на примере одного из регионов Дальнего Востока. Речь пойдет о Магаданской области.
На сегодняшний день в данном регионе функционирует Единая государственная информационная система здравоохранения (далее - ЕГИСЗ), которая охватывает все медицинские учреждения. Нужно сказать, что сам рынок медицинских информационных систем в России достаточно конкурентный, со своими топ-компаниями и небольшими фирмами. Конкретно в Магаданской области на сегодня функционирует система «Барс» от АО «Барс груп», чья деятельность в регионе напрямую связана с фигурой губернатора Сергея Носова, ставшего типичным примером «варяга-технократа» со всеми вытекающими. Вкратце обозначим ключевые моменты системного перехода.
До появления в здании правительства Колымы экс-мэра Нижнего Тагила, в области была успешно внедрена МИС «Медиалог». Ее полноценный запуск пришёлся на «пятилетку» бывшего губернатора Колымы Владимира Печеного (2013-2018 гг.). Продукт известной российской IT-компании «Пост Модерн Текнолоджи» (ООО «П.М.Т.») внедрялся в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области на 2014-2020 годы». Непосредственным исполнителем, через участие в процедуре электронных торгов, выступала небольшая компания «Альвис» из Хабаровска. Нельзя сказать, что процесс цифровизации сферы здравоохранения шел гладко. На первом этапе не обошлось без привычной чиновничьей волокиты. Так, например, в конце 2014 года прокуратурой города Магадана была проведена проверка соблюдения федерального законодательства при реализации «Программы модернизации здравоохранения Магаданской области на 2011-2013 гг.», которая выявила, что в большей части медучреждений МИС «Медиалог» работала в тестовом режиме. В связи с чем, их руководителям были внесены представления об устранении нарушений бюджетного законодательства. Именно после этого «выговора», программа цифровизации подведомственных областному минздраву организаций получила ускорение.
Теперь перейдем к финансовой стороне вопроса. Заранее скажем, что это важнейшая часть всей истории, в своем роде маркер эффективности расходования бюджетных средств при анализе полученных результатов.
Итак, в 2015-2017 гг. произошел переход к стандартному режиму работы МИС «Медиалог» с вовлечением всех поликлиник и больниц области. Общая сумма контрактов с компанией «Альвис» за несколько лет составила около 30 млн руб. Самым крупным из них стал контракт на оказание услуг по модернизации Единой медицинской информационной системы здравоохранения Магаданской области от 16 июля 2018 года в сумме 8 003 333 руб.
После отставки Владимира Печеного и назначения 28 мая 2018 года врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, регион ожидал короткий, но насыщенный событиями предвыборный период. Бывший градоначальник Нижнего Тагила провел эти три месяца очень активно, в поездках по столице и районам области, встречаясь как с жителями, так и с коллективами учреждений и предприятий. Будущий глава Колымы не скупился на обещания и демонстрировал готовность слушать мнения людей, их жалобы и предложения для дальнейшего решения накопившихся проблем. Не стала исключением и сфера здравоохранения.
Так, 4 августа 2018 года, то есть за месяц с небольшим до дня голосования, Носов провел встречу с медиками поселка Ягодное (административный центр одноименного округа). Показательно, что пресс-релиз, подготовленный управлением информационной политики региона по итогам поездки врио губернатора, начинался с положительной оценки МИС «Медиалог», которая «внедрена и работает в Ягоднинской ЦРБ». В материале одного из региональных СМИ говорилось, что «программа позволяет автоматизировать процессы, происходящие во всех подразделениях медицинского учреждения, начиная с регистратуры и врачебных кабинетов и заканчивая медицинской лабораторией». К слову, в дальнейшем ни одной критической оценки в колымских медиаресурсах о системе «Медиалог» не появилось. Это подтверждает наши данные о том, что серьезных претензий к цифровому продукту от «Пост Модерн Текнолоджи» ни у кого из чиновников профильных ведомств не возникало.
Ещё до предсказуемой победы на выборах губернатора 9 сентября 2018 года, Сергей Носов показательно разгоняет руководство областного минздрава и 28 сентября кресло министра здравоохранения и демографической политики региона занимает «свой человек» Сергей Чеканов. Именно с этого момента по инициативе господина Носова в медицинской сфере Колымского края начинается период глобальной оптимизации всех управленческих и организационных структур, сформированных в прежние годы.
Поначалу казалось, что IT-сегмента эти радикальные преобразования не коснутся. По крайней мере, в регионе продолжала работать МИС «Медиалог», что подтверждали данные о текущих госзакупках. В частности, 5 апреля 2019 года был проведен очередной конкурс на оказание услуг по технической поддержке Региональной МИС здравоохранения Магаданской области. Сумма контракта составила почти 3 млн руб., а его исполнителем был ИП Павлей М. В. (один из двух учредителей ООО «Альвис»).
Однако вскоре стало понятно, что сделка оказалась лебединой песней для отлаженной за несколько предыдущих лет медицинской информационной системы. По сути «Медиалог», внедренный в сфере здравоохранения Колымы, был приговорен сразу после назначения Сергея Носова врио губернатора. Но на первом этапе об этом знали лишь причастные к реформам чиновники правительства региона и аффилированные с ними исполнители решений.
Первый же контракт, заключённый минздравом Магаданской области в рамках переформатирования информационного обеспечения медицинской системы, показал подлинный размах уральской команды управленцев. По итогам электронного аукциона от 21 августа 2019 г., конкурсная комиссия заключила соглашение с единственным поставщиком, подавшем заявку на участие в торгах. Им стало ООО «Национальный центр информатизации» («НЦИ»). Стоимость контракта от 4 сентября 2019 года на «услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения» составила баснословные 128 712 871 руб.
Безальтернативный «победитель» торгов в лице ООО «НЦИ» совсем неслучайно оказался привилегированным игроком для команды губернатора Сергея Носова. Эта компания из Иннополиса (Республика Татарстан), специализирующаяся на разработке программного обеспечения, входит в структуру госкорпорации «Ростех» (глава Сергей Чемезов), чьи интересы с первых дней своего пребывания в Магадане открыто лоббирует господин Носов. В свою очередь АО «Барс груп» (разработчик МИС «Барс», внедряемой в Магаданской области «варягами» вместо «Медиалога») - это дочерняя компания «НЦИ». Как видим, круг замкнулся на «Ростехе».
Добавим, что согласно данным портала госзакупок, ООО «НЦИ» с полным правом можно причислить к списку «королей госзаказа» в нише IT-технологий. Как и другого фаворита господина Носова - холдинг «Швабе» (также входящего в ГК «Ростех»), фактически ставшего монополистом в поставках медоборудования для профильных учреждений региона.
По данным «Контур.Фокус», за один год «НЦИ» в качестве поставщика заключил с минздравом Магаданской области восемь контрактов на общую сумму 269 501 965 руб. По какому-то чудесному совпадению на все аукционы заявлялась только компания из Татарстана, а потому закупки были произведены у единственного поставщика.
На втором месте по сумме «освоенных» бюджетных денег на разработку и внедрение информационных технологий оказалась компания «Швабе-Москва». С ней региональный минздрав в июне 2019 года заключил контракт на сумму 126 949 757 руб.
Как видим, практически с самого старта процесс оптимизации стал приносить её интересантам неплохие дивиденды. А наполеоновские планы по дальнейшему внедрению цифровых технологий, строительству в регионе новых медицинских центров, их оснащению оборудованием от компаний, входящих в «Ростех», были публично озвучены Сергеем Носовым в феврале 2020 года.>
Попутно отметим, что в конце мая того же года губернатор Колымы освободил Сергея Чеканова от должности руководителя минздрава Магаданской области. С 1 июня на этот пост с приставкой «исполняющий обязанности» был назначен Иван Горбачёв - человек без высшего медицинского образования, не имеющий прямого отношения к сфере охраны здоровья, но зато тесно связанный с упомянутой выше структурой «Ростеха» - холдингом «Швабе». Что интересно, по инсайдерской информации из областного правительства, кандидатуру господина Горбачева на должность министра несколько месяцев не согласовывали в высоких кабинетах Минздрава России. Наверное, не просто так. Тем не менее, усилия Сергея Носова в части утверждения хорошо знакомого ему уральского менеджера по продажам не прошли даром. В итоге, 1 октября 2020 года глава Колымы подписал распоряжение о назначении господина Горбачева министром здравоохранения региона.
По большому счету, происходившая тогда номенклатурная возня не повлияла на медицинскую отрасль Магаданской области. В лучшую сторону уж точно. Это была не более чем смена караула у бюджетного источника, связанного с «реформированием» регионального здравоохранения. Вектор движения вниз по наклонной продолжился.
Промежуточный финал истории корпоративной монополизации медицинской отрасли в Магадане пришелся на конец декабря 2020 года, когда все местные медиа-ресурсы сообщили новость о том, что в поликлиниках и стационарах Магаданской области заработала медицинская информационная система. Конечно же речь шла об IT-платформе «Барс.Здравоохранение». Репортаж с губернатором Носовым в главной роли описывал картину прекрасного будущего, которое практически наступило. В частности, речь шла о едином информационном пространстве для всей системы здравоохранения региона, обмене данными между ними в режиме реального времени, электронных медкартах пациентов, которые будут действовать на всей территории области, с возможностью доступа к ним при нахождении в лечебных учреждениях других городов.
Местами с пиаром функций МИС «Барс» вышел явный перебор. Так, например, глава региона сообщил, что система позволяет записаться к врачу дистанционно через портал Госуслуг или в самой поликлинике через инфомат, после чего информация поступает в регистратуру и в расписание врача. У постороннего читателя могло сложиться впечатление, будто до этого момента медицинские работники не имели на рабочих местах компьютерной техники и выписывали рецепты шариковой ручкой. На самом деле, «инновации», которые не без пафоса презентовали в СМИ губернатор Носов и представитель компании «Цифромед» (дочерней структуры ростеховского «НЦИ»), уже несколько лет вполне успешно функционировали, включая электронную запись к врачу на Госуслугах.
Всё это медийное великолепие было преподнесено в яркой упаковке федерального проекта по созданию Единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Как хорошо видно, с продвижением и маркетингом у очередного этапа цифровизации полный порядок. Однако нас больше интересует мнение медработников о том, действительно ли новая система позволила им «уделять больше времени, внимания пациенту и повысить качество медицинского обслуживания», как было обещано чиновниками.
Нужно сразу сказать, что, изучив самые разные источники информации и пообщавшись непосредственно с врачами поликлиник, нам не удалось встретить ни одного положительного отзыва о детище АО «Барс груп». Более того, повсеместное внедрение МИС «Барс» директивным методом, с полным игнорированием мнения медицинского сообщества, нередко приводило к негативной реакции врачей и, как следствие, громким публикациям в СМИ.
К примеру, в октябре 2020 года новосибирские врачи направили в адрес губернатора Андрея Травникова коллективное обращение с предложением отказаться от внедрения в регионе МИС от компании «Барс груп». В нем, в частности, говорилось, что «программа разрабатывается и внедряется в медицинских учреждениях на протяжении уже восьми лет. До настоящего времени многие разделы программы не разработаны, работает она крайне ненадежно», с указанием на многочисленные сбои и «зависания», которыми грешит данная система, превращая работу больниц и поликлиник в перманентный коллапс.
Похожие новости по мотивам обращений докторов и пациентов на протяжении 2021 года поступали из Челябинска, Сахалинской области и Хабаровского края. Причем ситуация в последнем особенно интересна своей неслучайной схожестью с Магаданской областью. После назначения 20 июля 2020 года президентом России врио губернатора края Михаила Дегтярёва («варяга» из ЛДПР), многие сферы экономики региона буквально за полтора года оказались под полным контролем компаний, входящих в ГК «Ростех». Нетрудно догадаться, что здравоохранение было в их числе. Словно по сценарию, взятому из соседней области, в Хабаровске рабочую МИС «Медиалог» без лишних церемоний списали в утиль, отдав лакомый кусок IT-бизнеса в распоряжение АО «Барс груп». Как скажется навязанная цифровая платформа на работе врачей и нужна ли она им вообще, чиновников от медицины интересовало меньше всего. В итоге, неожиданностей не произошло, поскольку запуск МИС «Барс» превратился для медицинских работников Хабаровского края в бесконечную головную боль и стресс.
О серьезных проблемах в работе с данным цифровым продуктом сообщали не только врачи в разных регионах России. Информация об этом была зафиксирована в официальных документах государственных внебюджетных фондов. Так, например, в отчёте Магаданского регионального отделения ФСС о выдаче электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) за 2020 год, сообщалось, что в адрес правительства и минздрава Магаданской области были подготовлены письма, в которых перечислены проблемы внедрения новой МИС от «Барс груп». В частности, в цифровой системе «до сегодняшнего дня так и не были решены вопросы технического характера по формированию листков нетрудоспособности в электронном формате», как того требует соответствующий приказ Минздрава РФ. Перечислялись различные изъяны, связанные, в том числе, с лихо проведенной губернатором региона Носовым «реорганизацией» поликлиник Магадана.
Прошло два года, но «баги» до сих пор так и не устранены. По словам наших источников в одном из магаданских медучреждений, схема «электронного» оформления больничного листа зачастую выглядит следующим образом. На руки пациенту его не выдают, объясняя, что отправят документ по месту работы. Логично, ведь «запущена и успешно функционирует МИС «Барс». Однако время идёт, а в цифровой системе ЭЛН не появляется. Тогда к процессу подключается заведующая учреждением и вопрос решается в ручном режиме. Номер больничного листа работник высылает руководству по СМС для внесения в компьютер. Как видим, Единый цифровой контур здравоохранения использует лучшие практики из далекого советского прошлого.
Примерно так же обстоят дела с электронным оборотом результатов обследований и анализов. Свежий пример. Пациент приходит на повторный прием в эндокринологическое отделение городской поликлиники, ставшей после «модернизации» огромным учреждением-монстром. Если верить красивым заявлениям губернатора и чиновников минздрава Колымы, результаты анализов должны быть видны врачу на экране ПК после пары кликов «мышью». В реальности же, медсестра, как в старые добрые времена, идёт в регистратуру и приносит их на бумажном носителе в кабинет врача. А цифровой «Барс», по всей видимости, отдыхает.
Кроме того, по информации наших источников, после проведения проверок со стороны регионального УФСБ, медучреждения областного центра неоднократно штрафовались за нарушения требований по технической защите информации (ст. 13.12 КоАП РФ). Другими словами, в работающей ныне МИС были выявлены серьезные уязвимости.
Между тем, освоение денежных потоков от господрядов на реализацию в Магаданской области программы по созданию Единого цифрового контура в здравоохранении продолжается. По нашим скромным подсчётам, за период 2019-2022 гг. региональным Минздравом и ОГКУЗ «Магаданский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МОМИАЦ) было заключено контрактов с поставщиками цифровых услуг (включая работы по прокладке телекоммуникационной проводки) на сумму более 584 млн руб. Лидерами среди десяти исполнителей контрактов стали уже упомянутые ранее ООО «НЦИ» (более 330 млн руб.) и ООО «Швабе-Москва» (более 126 млн руб.). На долю остальных восьми фирм пришлось чуть более 127 млн руб. Подавляющее большинство тендеров состоялось в формате неконкурентных закупок.
Что в результате масштабных реформ, инициированных губернатором Магаданской области, получили медицинские работники и пациенты лечебных учреждений? Если коротко - ничего хорошего и даже хуже.
Так, ещё в период губернаторства г-на Печеного ставшая рутинной процедура записи к врачу через портал Госуслуг, после 2020 года превратилась в издевательскую лотерею, когда с долгожданным талоном на прием везёт лишь немногим счастливчикам. Вместо налаженной прежде системы, магаданцы получили откат во времена отсутствия электронных услуг. Теперь, в качестве оптимального решения, человеку на полном серьёзе регистраторы советуют занимать очередь в поликлинику чуть ли не ночью, чтобы успеть взять талон на прием к специалисту. Подтверждением фактической катастрофы служит тот факт, что странная структура под названием Центр управления регионом (ЦУР) в своих отчётах с гордостью может сообщать, что помогла одному человеку с госпитализацией, а другому с записью ребенка к врачу. Очевидный провал модернизации здравоохранения власти региона пытаются прикрыть пиаром «вспомогательных» опций в чиновничьем аппарате.
Конечно, происходящий бардак неразрывно связан с усилившимся при уральской команде управленцев оттоке медицинских кадров. Этому процессу весьма поспособствовала кадровая политика «технократов» в сфере здравоохранения, следовавшая принципу «барин умнее, барину виднее».
На практике дошло до того, что в периоды отпусков в первичном медицинском звене города с населением 92 тыс. человек (без учёта огромного потока гастарбайтеров), остаются на приеме по одному (!) врачу следующих направлений: невролог, кардиолог, отоларинголог, офтальмолог и гастроэнтеролог. В нарушение рекомендаций Минздрава РФ о штатных нормативах поликлиник, происходит дикая перегрузка медперсонала и, как следствие, профессиональное выгорание. Разве после этого можно говорить о повышении доступности и качества медицинской помощи? Они отсутствуют априори, несмотря на громкие декларации чиновников перед телекамерами.
Таким образом, на примере Магаданской области отчётливо видно, что цифровизация медицинской отрасли, фактически монополизированная дочерними компаниями «Ростеха» - это, прежде всего, история про деньги (и очень большие деньги), а не про улучшение электронных сервисов для пациентов и врачей. Публично озвученные благие намерения, так и остались далекой от реальности пропагандой.
На практике получается, что внедрение новой МИС «Барс» стало частью широкомасштабного процесса «швабизации» здравоохранения региона. Никаких иных приоритетов, кроме перенаправления бюджетных потоков в интересах структур ГК «Ростех», при всем желании, не просматривается. За прошедшие четыре года с момента начала тотальной оптимизации медицинской сферы Колымского края, можно зафиксировать отрицательную динамику во многих её сегментах. От усилившегося дефицита кадров до превращения электронной записи к врачу в де-факто премиальную опцию для пациентов. Цена Единого цифрового контура здравоохранения в Магаданской области оказалась поистине золотой и дна пока не видно.