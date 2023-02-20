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коррупция
20.02.2023 17:41

Самый ленивый депутат

Какое имущество скрывает от публичного декларирования глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников

Самый ленивый депутат

С этого года декларации о доходах и имуществе российских парламентариев засекречены. Одним из авторов инициативы стал глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников. Издание «Метла» выяснила, что хочет спрятать сам депутат.

Крашенинникову принадлежат земельный участок (33 сотки) и дом (483 кв.м.) в престижном поселке Дома отдыха Успенское. Рыночная стоимость владений на Рублевке – около 200 миллионов рублей.

На пару с супругой депутату также принадлежит квартира в ЖК «Воробьевы горы». Средняя цена за квартиры подобного метража (186 кв.м.) в этом комплексе – 100 миллионов рублей.

Еще 70 миллионов стоит семейная квартира (136,5 кв.м.) Крашенинниковых на Трехгорном валу, в ЖК управделами президента. На каком основании депутату, супруге, сыну и дочери досталась в собственность эта недвижимость – неизвестно, в выписке из Росреестра информации об этом не содержится.

Итого, всего недвижимости у Павла Крашенинникова «Метла» насчитала на 370 миллионов рублей. При этом он всю жизнь проработал чиновником и депутатом и легальных денег, позволяющих на рыночных условиях купить такое жилье, у него не было. Его заработки чуть ли не за последние 20 лет можно отследить по декларациям: официально в среднем он получал всего по 5 миллионов в год. 

Декларируемые доходы супруги депутата всегда были еще скромнее. Но вскоре проверить, соответствуют ли владения депутатов их зарплатам, будет намного сложнее. И все благодаря закону за авторством Крашенинникова, которому, как оказалось, самому есть, что скрывать.

Обосновывая отказ от деклараций, Крашенинников заявлял, что многим парламентариям “лень” с ними возиться. Однако депутатам Госдумы это все равно делать придется: только отчитываться они будут уже не перед избирателями, а перед силовиками.

Вообще, Крашенинников начинал свою карьеру как либерал. В 1998 году был министром юстиции в кабинете Сергея Кириенко. Потом избрался в Госдуму по спискам СПС. Однако затем переметнулся в «Единую Россию».

Не лень же ему было возиться с репрессивными законами и обеспечивать узурпацию власти Владимиром Путиным. Именно Крашенинников обеспечил законотворческое прикрытие «обнулению» президентских сроков. Он же выступал автором инициатив о неисполнении решений ЕСПЧ, о специальных штрафах для СМИ-иноагентов. Кроме того, Крашенинников разработал закон о неприкосновенности даже для бывшего президента, по которому Владимир Путин освобождается от ответственности за свои преступления и после сложения полномочий.

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