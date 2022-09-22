«Родина решила нас немного кинуть»
Добровольцы, вернувшиеся в Россию с войны, не могут добиться льгот и положенных выплат
Приехавшие недавно с фронта добровольцы из соединения «БАРС» («Боевой армейский резерв страны») не могут получить деньги, которые им обещали за участие в боевых действиях в Украине. В военкоматах их называют «не пойми кем», отказываются выдавать контракты, заключенные перед отправкой на фронт, лишают их льгот, господдержки и даже статуса военнослужащих. Издание «Вот Так» поговорило с бойцами «БАРСа» и их родственниками о том, как они — чаще всего безуспешно — пытаются получить помощь от государства.
«Фашистов добить надо»
«Я сама сказала мужу: “Иди!” Он у меня десантник, [сейчас находится] в запасе. Хоть у нас и трое детей, но фашистов добить надо. Давно надо было это сделать, еще в 2014 году, когда они жгли в Одессе людей заживо. У меня все блокадники, мы в седьмом поколении петербуржцы. У нас других даже мыслей не было. О деньгах мы не думали вообще», — рассказывает корреспонденту «Вот Так» петербурженка Анна, жена одного из раненых бойцов «Боевого армейского резерва страны».
Муж Анны еще в феврале пошел в военкомат, заполнил специальную анкету, прошел отбор и заключил контракт в качестве добровольца, однако сам документ ему так и не выдали — тогда семья не придала этому большого значения.
«Когда в феврале все началось, мы были очень мотивированные, первые побежали защищать родину, а она решила нас немного кинуть теперь», — говорит Анна.
«Нас просто не существует»
Минобороны России в своих сообщениях старается не афишировать участие в войне добровольческих отрядов: официальные представители ведомства ни разу не сообщали о потерях в этих формированиях. В свою очередь, те добровольцы, которые получили ранения во время военных действий, не могут добиться помощи от государства.
Боец «БАРСа», пожелавший сохранить анонимность, в беседе с корреспондентом «Вот Так» рассказывают, что добровольческие отряды несут серьезные потери — им не хватает современной техники и обмундирования, они жалуются на плохую координацию между подразделениями и постоянную смену командного состава. В качестве примера собеседник «Вот Так» приводит случай, когда 20 добровольцам «БАРСа» выдали по советской саперной лопатке, чтобы они вырыли траншею длиной в несколько десятков километров.
Несмотря на краткосрочную подготовку, военных из «Боевого армейского резерва страны» посылают оборонять участки фронта, которые находятся под постоянным обстрелом.
«В военных билетах не ставится никакой отметки, что мы участвовали в специальной военной операции. Как говорится, мы — никто: нас просто не существует, государство, обратившись к нам за помощью, на самом деле отказалось от своих обещаний — [нам не дают] никаких льгот и пособий. Даже могут отказать взять нашего раненого бойца в госпиталь, как это было не один раз», — говорит другой доброволец, который также попросил не называть его имени из соображений безопасности.
По словам собеседников «Вот Так», во время штурма Авдеевки несколько бойцов «БАРСа» получили ранения. После боя их вывезли из опасного места, однако потом отказались довезти до Ростова-на-Дону, где расположена целая сеть военных госпиталей. Раненым объяснили, что они как добровольцы не имеют военного статуса.
«Мой муж в июле получил тяжелые осколочные ранения от разрыва мины в ноги, руку, шею. Он был на передовой все время. Самое удивительное – строителям, которые туда едут, дают все льготы. А тем людям, кто на передовой вместе с контрактниками в окопах сидел, ничего не выдают. Причем это не добровольцы из “ЛНР” и “ДНР”, а россияне. У меня раненый, а как быть с теми добровольцами, кто погиб? Их семьям ничего не положено, так как они не являются ветеранами боевых действий», — говорит Анна, муж которой последние несколько месяцев находится на лечении в московском военном госпитале.
Женщина рассказывает, что ей удалось найти несколько семей, в которых погибли добровольцы, ушедшие на фронт. Однако они не собираются добиваться помощи от государства — говорят, что им ничего не надо.
«Врачи говорят, что мой муж — не военнослужащий»
После ранения мужа Анна стала выяснять, какие льготы и выплаты положены в этом случае. Два месяца она ходила в военкомат: там ей сказали, что ее муж «не пойми кто», и потребовали предоставить контракт, который семье в итоге так и не выдали.
«На основании этой справки [о том, что супруг воевал на территории Украины] мы должны были получить региональную выплату, которую нам до сих пор не выделили. Хотя я предполагаю, что и региональную выплату нам не дадут потому, что муж не военнослужащий», — рассказывает Анна.
В случае ранения добровольцам непросто даже получить медицинскую помощь — они должны пройти военно-врачебную комиссию и доказать, что получили травмы в результате военных действий.
В отличии от многих других семей раненых и погибших добровольцев «БАРСа», Анне удалось получить выплату за ранение — она составила три миллиона рублей — и зарплату мужа.
«Сейчас все дело в признании мужа инвалидом боевых действий. Врачи говорят, что мой муж — не военнослужащий, поэтому отправляют в больницу по месту прописки, чтобы там оформить инвалидность, то есть она будет не военная», — говорит Анна.
Семья раненого бойца обратилась к юристу: он сообщил, что «новым инвалидам» нужно подать рапорт на получение удостоверения участника боевых действий, однако добровольцев в федеральный закон «О ветеранах» не внесли, поэтому они не могут претендовать на статус инвалида боевых действий.
В госпиталь к раненому мужу, по словам собеседницы «Вот Так», постоянно приходят следователи, которые задают вопросы про обстоятельства ранения. Один из них пояснил Анне, что специальные пенсионные выплаты ее мужу не положены: он подписал краткосрочный контракт и поэтому не считается военнослужащим.
Добровольцы направили письмо с перечнем своих проблем президенту России Владимиру Путину, но ответа пока что так и не получили.
«БАРС»
Многие участники военных действий, которые отправились воевать в составе «Боевого армейского резерва страны», несмотря на заключенные контракты с ВС РФ, называют себя добровольцами, потому что они сами выразили желание пойти на фронт.
Людей в отряды «БАРС» набирают по всей стране, подготовку к военным действиям они в основном проходят на территории воинских частей, расположенных в Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.
Формировать военные отряды добровольцев в России начали в 2015 году — после аннексии Крыма и возникновения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Тогда Владимир Путин подписал указ «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ».
Про «БАРС» стало известно только в прошлом году — набор добровольцев начался в преддверии российского вторжения в Украину. В агитационных материалах «Боевого армейского резерва страны» говорится, что подписавшие контракт смогут «приобрести незабываемые впечатления», а также «принять участие в захватывающих дух маневрах и армейских играх».
С началом войны в Украине российское Министерство обороны изменило принцип добровольности: ведомство направило в крупные российские государственные компании — такие, например, как «Российские железные дороги» — указание об обязательной мобилизации 10 тысяч сотрудников. Эту информацию «Вот Так» подтвердил один из сотрудников РЖД.
В соответствующих инструкциях (документ есть в распоряжении редакции) чиновники поясняли, что принуждать никого не следует — нужно «разговаривать аккуратно, но и не отговаривать». Добровольцам предлагалось заключить полугодовой контракт, по которому их должны были отправить в отряды «БАРС» для тыловой работы: например, охраны объектов или перевозки техники. Однако на самом деле с начала вторжения эти отряды стали принимать активное участие в боевых действиях: судя по сообщениям в СМИ, один из таких отрядов — «БАРС-16», или «Кубань», — сейчас ведет оборонительные бои с наступающими украинскими частями в районе города Красный Лиман.
Также есть сведения об отрядах под названием «Орел» («БАРС-9»), «Рюрик» («БАРС- 13») и «Гром« («Барс-20»), где в основном собраны добровольцы из Сибирского, Волжского, Кубанского и Оренбургского казачьих обществ. Командиры таких добровольческих отрядов придумывают себе второе имя, которое отсылает к древнеславянским героям: так, батальоном «Гром» командует Ратибор, еще одну из руководящих должностей занимает Рюрик.
Сколько денег обещали дать
Сразу после подписания контракта добровольцу обещают выдать 200 тыс. рублей. Впрочем, в некоторых регионах — например, в Чувашии — условия решили неожиданно изменить: там начали выплачивать только 50 тыс. рублей, а остальные деньги обещали выдать только через три месяца службы.
Бойцы чувашского батальона «Атал» столкнулись с тем, что им вообще не хотели отдавать обещанные деньги: они написали обращение в Госсовет Чувашии, а также к главе республики. После этого до них стали доходить выплаты,а пособие за участие в войне в регионе даже увеличили на 100 тыс. рублей. Однако при этом схема выплат осталась прежней: 50 тыс. рублей можно получить после 30 дней контракта, остальное — после трех месяцев службы.
Где готовят добровольцев
По данным из открытых источников, занятия по огневой подготовке добровольцы проходят под Петербургом, потом их перебрасывают под Новочеркасск в Ростовской области, в одну из воинских частей. Здесь еще с советских времен существует разветвленная сеть военных объектов, созданная для подавления протестов.
Известно еще одно место подготовки добровольцев — полигон около хутора Молькино Горячеключевского района Краснодарского края, об этом сообщается на сайте местной администрации. Молькино, как пишет издание «Фонтанка», — традиционное место подготовки бойцов спецназа и ЧВК «Вагнер». В этом же районе расположено несколько регулярных воинских частей.
Под началом инструкторов из спецназа ГРУ подразделения добровольцев проходят обучение, на которое дается всего лишь 10 дней. По сообщениям местных СМИ, некоторые отряды бросили в бой даже без необходимых тренировок — такие подразделения понесли большие потери.
В последние годы Министерство обороны регулярно выделяет средства на улучшение инфраструктуры в хуторе Молькино: здесь недавно заменили газопровод, отремонтировали медицинский пункт, столовую и почту, а также закупили туалетные кабинки, которые должны использоваться во время военно-полевых сборов.