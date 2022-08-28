Меню
Украина
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Украина
28 августа 2022, 21:33

Украина используют концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО

Концепция сопротивления была разработана в 2013 году. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа

Украина используют концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО

Украина, на протяжении полугода обороняющаяся от российского вторжения, успешно использует методы сопротивления, разработанные силами специальных операций США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Концепция сопротивления была разработана в 2013 году после войны России с Грузией 2008 года. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа. Война в Украина, начатая в феврале, стала его испытательным полигоном.

Доктрина обеспечивает инновационный и нетрадиционный подход к войне и тотальной обороне, которым руководствуются не только вооруженные силы Украины, но и гражданское население.

Кевин Д. Стрингер, полковник армии в отставке, который возглавлял команду разработчиков концепции сопротивления, заявил о признаках использования концепции в Крыму, где в августе на военном аэродроме Саки произошли взрывы. Так как эти атаки были за пределами досягаемости оружия, которое США и другие страны отправили Киеву, высока вероятность, что Украина использует принципы партизанской войны, описанные в документе.

В начале апреля генерал Ричард Кларк, командующий Командованием специальных операций, заявил на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, что США в течение полутора лет помогали обучать отряды сопротивления в Украине, связанные со спецназом. Когда его спросили, видит ли он какой-то успех этой тренировки в нынешнем конфликте, Кларк ответил утвердительно.

Доктрина также призывает к широкой информационной компании, чтобы контролировать военный нарратив, предотвращать распространение сообщений оккупанта и сохранять единство населения. Видео украинских военных, намеренно или нет, становятся частью кампании сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто гуманизируя украинских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский, не позволил конфликту исчезнуть из поля зрения регулярными обращениями и частыми международными выступлениями. Информационная поддержка заставила западные правительства поставлять больше оружия и боеприпасов в Украину.

Вместо того, чтобы предоставлять каждой стране один и тот же набор планов, доктрина разработана таким образом, чтобы быть адаптированной к населению, способностям и местности каждой страны. Она не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель состоит в том, чтобы создать санкционированные правительством силы, которые будут осуществлять деятельность против иностранного оккупанта с целью восстановления суверенитета.

Поначалу только Эстония, Литва и Польша выражали энтузиазм по поводу доктрины. Но после аннексии Крыма в 2014 году интерес к этому методу сопротивления быстро вырос.

Материалы по теме
Кодекс идеальной беженки
Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии
Кто управляет российскими войсками в Украине
Сейчас на главной
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Евросоюз
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
Instagram
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
В Instagram появилась функция обмена постами, тегами и Reels с помощью QR-кодов. Ранее в соцсети таким образом можно было обменяться только профилями
Джонсон обвинил Путина в ценах на электроэнергию и предложил британцам терпеть ради лучшего будущего
Премьер признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell Technologies заявила о прекращении всех операций в России после закрытия своих офисов в середине августа. Компания, занимающаяся производством компьютерных серверов, присоединилась к другим компаниям, свернувшим операции в России
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Газопровод Польша-Словакия
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Польша и Словакия открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от России. Эта труба позволит Словакии получать газ из Норвегии. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
эмиграция
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
Всего с 24 февраля по 22 августа границы союза пересекли 998 тысяч граждан России. Более половины сделали это через Эстонию и Финляндию. Еще 132 тысячи граждан России попали в ЕС через Литву
Станция раздора
ООН
Станция раздора
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась без итогового документа. Причиной стал отказ России ставить под ним свою подпись. Документ содержал призыв вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Общество
ЦБ РФ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам
Центробанк России разрешит банкам продавать валюту физическим лицам за счет средств из разных источников после временного промежутка. До этого кредитные организации могли использовать только поступившую от физлиц валюту
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания направит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах. Лондон также поможет с обучением украинских военных использованию БПЛА
СБУ обвинила в военных преступлениях Кадырова и двух его подчиненных
СБУ
СБУ обвинила в военных преступлениях Кадырова и двух его подчиненных
Служба безопасности Украины заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова
Кодекс идеальной беженки
беженцы
Кодекс идеальной беженки
С украинскими беженками в европейских странах (а мы знаем, что, в основном, речь идет о женщинах с детьми) случилось то же, что обычно происходит с любой жертвой насилия, находящейся под колпаком общественного внимания. От них стали требовать безупречного поведения
Грузия собирается снизить до 40 процентов долю России в экспорте вина
грузинское вино
Грузия собирается снизить до 40 процентов долю России в экспорте вина
Ранее российские поставщики прогнозировали резкий рост цен на вина из Нового Света. По их оценкам, в 2023 году стоимость такой продукции может увеличиться на 30 процентов из-за проблем с логистикой
Baykar не будет продавать свои беспилотники России
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что о продаже беспилотников России, независимо от предложенной суммы, «не может быть речи». Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
РПЦ
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
Русская православная церковь разработала проект документа для регламентации и обобщения практик экзорцизма. Согласно проекту, обряд экзорцизма разрешается проводить только священникам и епископам, которые должны будут изгонять бесов исключительно бесплатно
В странах Балтии возник дефицит. Электричества
Страны Балтии
В странах Балтии возник дефицит. Электричества
Пока тысячи людей наблюдали, как советский танк катится на трейлере из Нарвы в сторону Таллинна, биржа электроэнергии Nord Pool столкнулась с одним из крупнейших кризисов в своей истории. В странах Балтии закончилась электроэнергия
На Тайвань прибыл еще один представитель США не смотря на протесты Китая
Сенатор США Марша Блэкберн встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь на территории острова. На встрече она заявила, что «свободолюбивые страны поддерживают Тайвань в его стремлении сохранить свою независимость и свободу»
С 1 октября Украина присоединится к таможенному безвизовому режиму с ЕС
ЕС
С 1 октября Украина присоединится к таможенному безвизовому режиму с ЕС
Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года
Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии
Германия
Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии
По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии