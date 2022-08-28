Украина используют концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО
Концепция сопротивления была разработана в 2013 году. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа
Украина, на протяжении полугода обороняющаяся от российского вторжения, успешно использует методы сопротивления, разработанные силами специальных операций США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Концепция сопротивления была разработана в 2013 году после войны России с Грузией 2008 года. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа. Война в Украина, начатая в феврале, стала его испытательным полигоном.
Доктрина обеспечивает инновационный и нетрадиционный подход к войне и тотальной обороне, которым руководствуются не только вооруженные силы Украины, но и гражданское население.
Кевин Д. Стрингер, полковник армии в отставке, который возглавлял команду разработчиков концепции сопротивления, заявил о признаках использования концепции в Крыму, где в августе на военном аэродроме Саки произошли взрывы. Так как эти атаки были за пределами досягаемости оружия, которое США и другие страны отправили Киеву, высока вероятность, что Украина использует принципы партизанской войны, описанные в документе.
В начале апреля генерал Ричард Кларк, командующий Командованием специальных операций, заявил на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, что США в течение полутора лет помогали обучать отряды сопротивления в Украине, связанные со спецназом. Когда его спросили, видит ли он какой-то успех этой тренировки в нынешнем конфликте, Кларк ответил утвердительно.
Доктрина также призывает к широкой информационной компании, чтобы контролировать военный нарратив, предотвращать распространение сообщений оккупанта и сохранять единство населения. Видео украинских военных, намеренно или нет, становятся частью кампании сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто гуманизируя украинских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский, не позволил конфликту исчезнуть из поля зрения регулярными обращениями и частыми международными выступлениями. Информационная поддержка заставила западные правительства поставлять больше оружия и боеприпасов в Украину.
Вместо того, чтобы предоставлять каждой стране один и тот же набор планов, доктрина разработана таким образом, чтобы быть адаптированной к населению, способностям и местности каждой страны. Она не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель состоит в том, чтобы создать санкционированные правительством силы, которые будут осуществлять деятельность против иностранного оккупанта с целью восстановления суверенитета.
Поначалу только Эстония, Литва и Польша выражали энтузиазм по поводу доктрины. Но после аннексии Крыма в 2014 году интерес к этому методу сопротивления быстро вырос.