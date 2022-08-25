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25 августа 2022, 11:41

США пообещали годами поставлять оружие Украине

Поставки оружия в рамках последнего, самого крупного пакета военной помощи Украине на три млрд долларов начнутся через пару месяцев и будут длиться несколько лет, заявил замглавы Пентагона Колин Каль

США пообещали годами поставлять оружие Украине

Поставки оружия в рамках последнего, самого крупного пакета военной помощи Украине на три млрд долларов начнутся через пару месяцев и будут длиться несколько лет, пишет издание «The Moscow Times» со ссылкой на заявление замглавы Пентагона Колина Каля.

«Мы говорим о системах, на получение которых по контракту уйдут месяцы, а в некоторых случаях потребуется один-два-три года, чтобы доставить их в Украину. Но мы уверены, что у нас есть время, чтобы обучить украинцев работать с новой для них техникой», — сказал он.

По его словам, в новом пакете отражены намерения Вашингтона оказывать Киеву долгосрочную поддержку в виде инвестиций в критически важные оборонные проекты. Помимо оружия и военных машин американцы профинансируют обучение украинских военнослужащих и обслуживание техники, чтобы Украина смогла «сохранить в бою уже имеющуюся технику».

«Хотя многие из этих средств не предназначены для непосредственного участия в сегодняшней борьбе, они сформируют костяк будущих сильных украинских вооруженных сил», — уточнил замминистра обороны.

Он отметил, что в новый транш американской помощи не вошли истребители, поскольку процесс их передачи и переобучения летчиков может занять годы. Боеприпасы для реактивных установок HIMARS также не включены в пакет, так как их можно отправлять по личному распоряжению американского президента, и поставки сейчас хорошо налажены.

Каль напомнил, что за последние шесть месяцев США выделили почти 13 млрд долларов на военную поддержку Киева, а последний пакет стал «исторически беспрецедентным».

«Для нас важно, чтобы Украина выжила и сохранилась как демократическая, независимая, суверенная страна с ее территориальной целостностью и чтобы Россия заплатила цену, превышающую выгоду от агрессии, чтобы она не повторили этого снова», — заключил чиновник.

Ранее американские журналисты выяснили, что Вашингтон мог поставлять Украине оружие, о передаче которого не сообщалось публично. В частности, в официальным уведомлением Конгрессу о предпоследнем пакете военной помощи на 775 млн долларов говорится, что что передаваемое вооружение «не ограничивается» тем, что приводится в списке. Также американские чиновники недавно признали, что тайно отправляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, которые не упоминались в предыдущих траншах.

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