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06.12.2022 20:32

Российские регионы столкнулись с резким падением налоговых сборов с бизнеса

Поступления налога, который обеспечивает каждый третий рубль собственных доходов субъектов, а в прошлом году принес им 4,5 трлн рублей, рухнули на 40% в годовом выражении в октябре

Российские регионы столкнулись с резким падением налоговых сборов с бизнеса

Российские регионы шаг за шагом подбираются к бюджетному кризису, фиксируя двузначное падение сборов ключевого налога — на прибыль крупного бизнеса, пишет издание The Moscow Times.

Поступления налога, который обеспечивает каждый третий рубль собственных доходов субъектов, а в прошлом году принес им 4,5 трлн рублей, рухнули на 40% в годовом выражении в октябре, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За месяц регионы получили 340,2 млрд рублей против 568,7 млрд рублей в том же месяце годом ранее.

И хотя все остальные налоговые сборы показали рост — НДФЛ на 16,8%, налога на имущество на 13%, акцизов на 16,3%, налогов с малого бизнеса на 16% — этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать обвал поступлений от налога на прибыль.

В результате впервые с начала года регионы столкнулись со снижением совокупных доходов — на 6,6% в годовом выражении, до 1,3 трлн рублей в октябре. 

На уровне отдельных субъектов ситуация достигла стадии полноценного налогового бедствия: доходы бюджета Мурманской области по итогам месяца рухнули на 66,7%, Красноярского края — на 61,2%, Хакасии — на 56,7%, Чукотского автономного округа — на 53,2%, Дагестана — на 49,7%, Липецкой области — на 42,5%, Курской области — на 39,6%, Тюменской области — на 34,1%, Вологодской области — на 31,5%, Кемеровской области — на 31,4%.

Резкое падение налоговых сборов связано «прежде всего с уменьшением прибылей бизнеса в условиях замедления экономической активности и падения внешнего и внутреннего спроса», констатирует FinExpertiza. Накопленным итогом за 10 месяцев доходы субъектов превышают прошлогодние на 14,9%, но этот разрыв сокращается, а обеспечили его главным образом нефтегазовые поступления первой половины года.

Как итог субъекты становятся более зависимыми от федерального центра. «По итогам октября из 3,26 трлн рублей совокупных налоговых сборов регионы оставили себе 40,9%, остальная часть ушла в федеральный бюджет. Годом ранее региональная доля составляла 46% — ее снижение стало в первую очередь результатом начавшегося с середины лета сокращения поступлений налога на прибыль», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом важно понимать, что налоговые сборы за октябрь отражают начисления за сентябрь и предшествующий период, поэтому налоговая «статистика отзеркаливает фактическую ситуацию в экономике с запозданием», добавляет она.

По данным АКРА, на конец третьего квартала каждый четвертый российский регион находился в состоянии дефицита бюджета, причем в некоторых его значения превышают критические: например, Чечня потратила на 38% больше, чем собрала в виде налогов. В республике Тыва и Дагестане «дыра» в региональной казне достигла 34% и 29% собственных доходов; в Магаданской и Белгородской областях — 27% и 17% соответственно; в Еврейской автономной области — 13%.

«Денежной подушки», которая помогла бы переждать «черные дни», у большинства этих субъектов нет, указывают в АКРА. При этом в следующем году ситуация с доходами может ухудшиться, предупреждают аналитики: налоги от нефтегазового и финансового сектора, скорее всего, будут сокращаться на фоне остановки поставок в Европу и эмбарго Евросоюза, а сборы с физлиц едва ли компенсируют этот провал. Совокупные доходы регионов в 2023 году могут вырасти лишь на 1%, а в реальном выражении — с учетом инфляции — сократятся, следует из оценок АКРА.

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