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Половина россиян считает неправильным путь развития страны
25.01.2023 13:48

«Будем мучать, будем бить, все равно тебе служить»

Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес. Рекордные 600 млрд рублей штрафов и налоговых недоимок начислила предприятиям по всей стране Федеральная налоговая служба за январь–сентябрь прошлого года

«Будем мучать, будем бить, все равно тебе служить»

Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес, чтобы закрыть «дыру» в бюджете, которая стремительно разрастается на фоне падения доходов от экспорта нефти и газа, пишет издание The Moscow Times.

Рекордные 600 млрд рублей штрафов и налоговых недоимок начислила предприятиям по всей стране Федеральная налоговая служба за январь–сентябрь прошлого года, подчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По сравнению с тем же периодом 2021 года суммы доначислений подскочили на 120%. 369,3 млрд рублей пришлось на налоговые недоимки, выявленные ФНС, а 201,5 млрд — на штрафы и пени.

«Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки — их количество возросло в 1,5 раза, до 8 тысяч визитов», — обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова. При этом с пустыми руками налоговые инспекторы не возвращались почти никогда: 95% проверок закончились претензиями к бизнесу, а средняя сумма доначислений подскочила в 1,6 раза — с 40,9 до 66,6 млн рублей.

Волна налоговых проверок охватила почти все российские регионы: лишь в 16 субъектах за 9 месяцев прошлого года суммы, доначисленные ФНС, снизились. 

В отдельных регионах налоговые претензии к бизнесу возросли на сотни процентов. Так, в Тамбовской области доначисления превысили прошлогодние на 740%, в Татарстане — на 480%, в Свердловской области — на 460%, в Самарской области — на 320%, в Санкт-Петербурге — на 310%.

Регионами — лидерами по суммам доначисленных налогов и штрафов предсказуемо стали Москва (94,5 млрд рублей) и Подмосковье (37,4 млрд рублей). Причем рост в годовом выражении в обоих субъектах стал более чем двукратным.

Активность налоговиков сосредоточена в основном на малом и среднем бизнесе, следует из данных FinExpertiza. Так, самым крупным налогоплательщикам, которые контролируют межрегиональные налоговые инспекции, за 9 месяцев 2022 года было доначислено 67,7 млрд рублей. А это лишь 11% от итоговой суммы и всего на 36% больше прошлогодних цифр.

Средний размер доначислений крупнейшему бизнесу и вовсе увеличился лишь на 6,5% — с 564,9 млн до 601,7 млн рублей за одну проверку.

В бюджет-2023 Минфин заложил сборы штрафов с бизнеса и населения на 141,32 млрд рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 145,75 млрд, в 2025-м — до 148,1 млрд.

По сравнению с суммами, которые закладывались в прошлогодний закон о бюджете, штрафные аппетиты государства выросли в 1,7 раза. Так, согласно закону, в этом году сборы должны были составить 83 млрд рублей, в 2023-м — 84,7 млрд, в 2024-м — 85,6 млрд.

Дополнительные деньги остро нужны бюджету, которому предстоят рекордные расходы на армию и силовые структуры — почти 10 трлн рублей, или около трети всех трат. 

Согласно проектировкам Минфина, дефицит федеральной казны в этом году составит 2,9 трлн рублей. Но в реальности ситуация может оказаться куда хуже: обвал цен на российскую нефть Urals, которая продается с почти двукратными скидками к Brent, может отрезать от доходов правительства около 2 трлн рублей, оценивают аналитики MMI.

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