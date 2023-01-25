«Будем мучать, будем бить, все равно тебе служить»

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Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес. Рекордные 600 млрд рублей штрафов и налоговых недоимок начислила предприятиям по всей стране Федеральная налоговая служба за январь–сентябрь прошлого года
Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес, чтобы закрыть «дыру» в бюджете, которая стремительно разрастается на фоне падения доходов от экспорта нефти и газа, пишет издание The Moscow Times.
Рекордные 600 млрд рублей штрафов и налоговых недоимок начислила предприятиям по всей стране Федеральная налоговая служба за январь–сентябрь прошлого года, подчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По сравнению с тем же периодом 2021 года суммы доначислений подскочили на 120%. 369,3 млрд рублей пришлось на налоговые недоимки, выявленные ФНС, а 201,5 млрд — на штрафы и пени.
«Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки — их количество возросло в 1,5 раза, до 8 тысяч визитов», — обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова. При этом с пустыми руками налоговые инспекторы не возвращались почти никогда: 95% проверок закончились претензиями к бизнесу, а средняя сумма доначислений подскочила в 1,6 раза — с 40,9 до 66,6 млн рублей.
Волна налоговых проверок охватила почти все российские регионы: лишь в 16 субъектах за 9 месяцев прошлого года суммы, доначисленные ФНС, снизились.
В отдельных регионах налоговые претензии к бизнесу возросли на сотни процентов. Так, в Тамбовской области доначисления превысили прошлогодние на 740%, в Татарстане — на 480%, в Свердловской области — на 460%, в Самарской области — на 320%, в Санкт-Петербурге — на 310%.
Регионами — лидерами по суммам доначисленных налогов и штрафов предсказуемо стали Москва (94,5 млрд рублей) и Подмосковье (37,4 млрд рублей). Причем рост в годовом выражении в обоих субъектах стал более чем двукратным.
Активность налоговиков сосредоточена в основном на малом и среднем бизнесе, следует из данных FinExpertiza. Так, самым крупным налогоплательщикам, которые контролируют межрегиональные налоговые инспекции, за 9 месяцев 2022 года было доначислено 67,7 млрд рублей. А это лишь 11% от итоговой суммы и всего на 36% больше прошлогодних цифр.
Средний размер доначислений крупнейшему бизнесу и вовсе увеличился лишь на 6,5% — с 564,9 млн до 601,7 млн рублей за одну проверку.
В бюджет-2023 Минфин заложил сборы штрафов с бизнеса и населения на 141,32 млрд рублей. В 2024 году эта сумма должна вырасти до 145,75 млрд, в 2025-м — до 148,1 млрд.
По сравнению с суммами, которые закладывались в прошлогодний закон о бюджете, штрафные аппетиты государства выросли в 1,7 раза. Так, согласно закону, в этом году сборы должны были составить 83 млрд рублей, в 2023-м — 84,7 млрд, в 2024-м — 85,6 млрд.
Дополнительные деньги остро нужны бюджету, которому предстоят рекордные расходы на армию и силовые структуры — почти 10 трлн рублей, или около трети всех трат.
Согласно проектировкам Минфина, дефицит федеральной казны в этом году составит 2,9 трлн рублей. Но в реальности ситуация может оказаться куда хуже: обвал цен на российскую нефть Urals, которая продается с почти двукратными скидками к Brent, может отрезать от доходов правительства около 2 трлн рублей, оценивают аналитики MMI.