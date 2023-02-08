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08.02.2023 14:02

У крупного российского бизнеса отберут 200 млрд рублей чтобы оплатить войну

Российские власти требуют от крупных компаний сотни миллиардов рублей, чтобы залатать федеральный бюджет, где каждый третий рубль уходит на войну и силовые структуры

У крупного российского бизнеса отберут 200 млрд рублей чтобы оплатить войну
Photo: Алексей Меринов

Российские власти требуют от крупных компаний сотни миллиардов рублей, чтобы залатать федеральный бюджет, где каждый третий рубль уходит на войну и силовые структуры, пишет издание The Moscow Times.

Как сообщает издание, 200 млрд рублей дополнительных налогов правительство ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в стране бизнес-объединения, куда входят тысячи предприятий из отраслей от банковской сферы до ВПК и услуг.

Изначально чиновники требовали вдвое больше, рассказывает источник, знакомый с вопросом. По его словам, автор идеи — министр финансов Антон Силуанов, а закрытые встречи с бизнесом проводит первый вице-премьер Андрей Белоусов

Как именно оформить изъятия, бизнес должен решить самостоятельно, причем в короткие сроки: президент Владимир Путин ждет «подарка» от своего помощника по экономике Максима Орешкина к ближайшему съезду РСПП в начале весны.

В прошлом году правительство сводило травмированный санкциями бюджет за счет денег «Газпрома»: ему было предписано заплатить 1,2 трлн рублей дополнительных налогов, несмотря на обвальное (на 20%) падение добычи газа и сокращение экспорта в невиданных прежде масштабах — вдвое по итогам года.

Но несмотря на газовые деньги, бюджет закрыл 2022 год с дефицитом в 3,3 трлн рублей, а в новом году ситуация ухудшилась. По итогам января Минфин отчитался о двукратном падении нефтегазовых доходов, снижении сборов НДС на 44% и дефиците в 1,8 трлн рублей — рекордном для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.

Минфин заложил в бюджет дефицит в 2,9 трлн рублей и верстал его из расчета, что «Газпром» продолжит качать газ в Европу, нефть будет стоить $70. Но при текущих ценах Urals казна недоберет как минимум 2,5 трлн рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС.

Источники Bloomberg, знакомые с вопросом, рассказывали в начале января, что под новые изъятия с большой вероятностью попадут производители угля и удобрений — им придется заплатить повышенные дивиденды, а также осуществить разовую выплату в бюджет. 

Дополнительные деньги, по данным Bloomberg, нужны на оплату расходов, связанных с войной. 

В бюджет-2023 Минфин заложил рекордные 5 трлн рублей по статье «национальная оборона» — на 1,5 трлн больше суммы, которая была утверждена в трехлетнем бюджете, принятом год назад. Еще 4,4 трлн рублей власти намерены потратить по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН.

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