Главная «кубышка» России опустела на треть за время войны
Правительство РФ впервые за время существования Фонда национального благосостояния смогло изъять из него средства, чтобы заткнуть дыру в бюджете, по которому бьет падение нефтегазовых доходов и общая ситуация в экономике
Правительство России впервые за время существования Фонда национального благосостояния смогло самостоятельно, без разрешения Госдумы, изъять из главной «кубышки» средства, чтобы заткнуть дыру в бюджете, по которому бьет падение нефтегазовых доходов и общая ситуация в экономике, пишет издание «Агентство». С учетом переоценки активов ФНБ после изъятия триллиона сократится почти на 30% в сравнении с тем, что было перед войной.
Премьер Михаил Мишустин в четверг разрешил Минфину перечислить в федеральный бюджет 1 триллион рублей из ФНБ. Это стало возможно после того, как весной в пакете антикризисных «военных» мер Госдума специальным законом разрешила правительству самостоятельно и без внесения поправок в бюджет использовать средства ФНБ для покрытия дефицита госказны.
Первое обращение к средствам ФНБ для пополнения бюджета стало одной из чрезвычайных мер военного времени, принятых властями в этом году для того, чтобы сбалансировать экономику и госфинансы.
Сам ФНБ сжимается и без изъятия денег в бюджет: только за один сентябрь 2022 года фонд уменьшился практически на такую же сумму – на 1,1 триллиона рублей, до 10,8 триллиона рублей. Минфин сообщал, что причина сокращения фонда – переоценка его валютных активов из-за укрепления рубля и снижения стоимости золота. При этом на 31 декабря 2021 года в фонде было 13,6 триллиона рублей, то есть за девять месяцев «кубышка» ужалась на 20%. С учетом переданного в бюджет триллиона сокращение ФНБ достигнет 28%.
При этом накопленные в ФНБ 10,8 триллиона рублей – это общие активы фонда, а ликвидная часть по итогам сентября (то есть, средства на банковских счетах в Банке России) – всего 7,5 триллиона рублей. Остальные активы – это вложения фонда в депозиты и акции банков и траты на инфраструктурные проекты.
Выделенного из ФНБ триллиона рублей не хватит на покрытие дефицита бюджета: он, по прогнозу правительства, в 2022 году достигнет 1,3 триллиона рублей (0,9% ВВП). Для сравнения, еще в начале года бюджет исполнялся с профицитом (1,5 триллиона в январе-мае), который с продолжением войны быстро растаял. По итогам семи месяцев года превышение доходов над расходами составляло 482 миллиарда рублей, а за девять месяцев – уже всего 54,7 миллиардов рублей.
Необходимость использовать средства ФНБ останется и после 2022 года. Из проекта федерального бюджета на 2023 год следует, что его дефицит составит 2,9 триллиона рублей (2% от ВВП). Пока власти собирались покрывать его за счет внутренних заимствований, но вряд ли кто-то сейчас может оценить, хватит ли ликвидности на российском долговом рынке.
ФНБ формируется за счет сверхдоходов от экспорта нефти и его главная задача – покрывать дефицит Пенсионного фонда России. До войны власти охотно брали деньги из ФНБ на финансирование мегапроектов в транспорте и энергетике.
Одна из важнейших причин как дефицита бюджета, так и сокращения ФНБ – укрепления рубля на фоне падающих продаж нефти и газа. Российский «Газпром» уже несколько месяцев сокращает поставки в Европу. Ряд европейских стран были отключены от поставок из-за отказа платить в рублях, а ключевой маршрут поставок — «Северный поток» — был полностью остановлен из-за, как сообщила газовая монополия, проблем с турбинами. В результате в регионе сохраняются лишь ограниченные поставки через Украину и Турцию.
В сентябре доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 миллиарда долларов. Это на 3,2 миллиарда долларов, или на 17,3%, меньше, чем месяцем ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Падение, скорее всего, усилится после того, как в декабре вступит в силу частичное эмбарго на покупку российской нефти.