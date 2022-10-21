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21.10.2022 00:20

Главная «кубышка» России опустела на треть за время войны

Правительство РФ впервые за время существования Фонда национального благосостояния смогло изъять из него средства, чтобы заткнуть дыру в бюджете, по которому бьет падение нефтегазовых доходов и общая ситуация в экономике

Главная «кубышка» России опустела на треть за время войны

Правительство России впервые за время существования Фонда национального благосостояния смогло самостоятельно, без разрешения Госдумы, изъять из главной «кубышки» средства, чтобы заткнуть дыру в бюджете, по которому бьет падение нефтегазовых доходов и общая ситуация в экономике, пишет издание «Агентство». С учетом переоценки активов ФНБ после изъятия триллиона сократится почти на 30% в сравнении с тем, что было перед войной.

Премьер Михаил Мишустин в четверг разрешил Минфину перечислить в федеральный бюджет 1 триллион рублей из ФНБ. Это стало возможно после того, как весной в пакете антикризисных «военных» мер Госдума специальным законом разрешила правительству самостоятельно и без внесения поправок в бюджет использовать средства ФНБ для покрытия дефицита госказны.

Первое обращение к средствам ФНБ для пополнения бюджета стало одной из чрезвычайных мер военного времени, принятых властями в этом году для того, чтобы сбалансировать экономику и госфинансы. 

Сам ФНБ сжимается и без изъятия денег в бюджет: только за один сентябрь 2022 года фонд уменьшился практически на такую же сумму –  на 1,1 триллиона рублей, до 10,8 триллиона рублей. Минфин сообщал, что причина сокращения фонда – переоценка его валютных активов из-за укрепления рубля и снижения стоимости золота. При этом на 31 декабря 2021 года в фонде было 13,6 триллиона рублей, то есть за девять месяцев «кубышка» ужалась на 20%. С учетом переданного в бюджет триллиона сокращение ФНБ достигнет 28%.

При этом накопленные в ФНБ 10,8 триллиона рублей – это общие активы фонда, а ликвидная часть по итогам сентября (то есть, средства на банковских счетах в Банке России) – всего 7,5 триллиона рублей. Остальные активы – это вложения фонда в депозиты и акции банков и траты на инфраструктурные проекты.  

Выделенного из ФНБ триллиона рублей не хватит на покрытие дефицита бюджета: он, по прогнозу правительства, в 2022 году достигнет 1,3 триллиона рублей (0,9% ВВП). Для сравнения, еще в начале года бюджет исполнялся с профицитом (1,5 триллиона в январе-мае), который с продолжением войны быстро растаял. По итогам семи месяцев года превышение доходов над расходами составляло 482 миллиарда рублей, а за девять месяцев – уже всего 54,7 миллиардов рублей.
 
Необходимость использовать средства ФНБ останется и после 2022 года. Из проекта федерального бюджета на 2023 год следует, что его дефицит составит 2,9 триллиона рублей (2% от ВВП). Пока власти собирались покрывать его за счет внутренних заимствований, но вряд ли кто-то сейчас может оценить, хватит ли ликвидности на российском долговом рынке.

ФНБ формируется за счет сверхдоходов от экспорта нефти и его главная задача – покрывать дефицит Пенсионного фонда России. До войны власти охотно брали деньги из ФНБ на финансирование мегапроектов в транспорте и энергетике.
 
Одна из важнейших причин как дефицита бюджета, так и сокращения ФНБ – укрепления рубля на фоне падающих продаж нефти и газа. Российский «Газпром» уже несколько месяцев сокращает поставки в Европу. Ряд европейских стран были отключены от поставок из-за отказа платить в рублях, а ключевой маршрут поставок — «Северный поток» — был полностью остановлен из-за, как сообщила газовая монополия, проблем с турбинами. В результате в регионе сохраняются лишь ограниченные поставки через Украину и Турцию.

В сентябре доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 миллиарда долларов. Это на 3,2 миллиарда долларов, или на 17,3%, меньше, чем месяцем ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Падение, скорее всего, усилится после того, как в декабре вступит в силу частичное эмбарго на покупку российской нефти.

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