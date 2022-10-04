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04.10.2022 12:07

В России из-за санкций прекращают работать типографии

Российские типографии оказались на грани выживания. Из-за санкций, введенных за войну России в Украине, у них практически не осталось оборудования и запчастей. 90% техники завозилось из Европы, Канады и Японии

В России из-за санкций прекращают работать типографии

Российские типографии оказались на грани выживания. Из-за санкций, введенных за войну России в Украине, у них практически не осталось оборудования и запчастей. 90% техники завозилось из Европы, Канады и Японии, пишет «The Moscow Times» со ссылкой на топ-менеджеров отрасли.

Гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев рассказал, что за рубежом производятся печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (используются для изготовления обложек) машины, CTP-оборудование (для изготовления печатных форм). Крупнейшими импортерами этой техники в России были Германия (Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцария (Muller Martini), Италия (Smyth, Zechini), Канада и Япония.

Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова подтверждает дефицит оборудования и комплектующих. «Выход пока один — разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации», — считает она.

При этом под санкции попало даже бывшее в употреблении оборудование, в том числе печатные машины и линии вставки твердого переплета. Однако пока его еще можно найти в России, поскольку на фоне кризиса в стране закрываются или меняют профиль маленькие и средние типографии. Тем не менее некоторые запчасти заменить никак невозможно, например электронные узлы, говорит представитель компании «Октопринт сервис» Лариса Данилова.

Параллельный импорт почти не помогает — с его помощью можно получить запчасти лишь для некоторого количества оборудования. Но для большей части полиграфической техники использовать эту схему невозможно. «У каждой печатной машины есть свой серийный номер. Многие комплектующие для них уникальные и тоже имеют соответствующий каталожный номер. Производитель по нему может понять, что деталь будет в итоге отправлена в Россию, и запретит поставку», — говорит Данилова.

Можно закупать новое оборудование у Индии и Китая, но выбор там ограничен. Кроме того, техника этих стран не отвечает требованиям современности. По словам Арсеньева, в Китае есть ниткошвейные машины, но у них низкая степень автоматизации, а индийские машины для ролевой печати на два поколения старше, чем в Европе. Однако делать нечего — приходится заключать и такие контракты, добавляет он.

Из-за импортозависимости дефицит полиграфического оборудования будет усиливаться, считает директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Он не исключил, что в связи с этим придется размещать заказы за пределами России — в Китае, Индии и Иране. Такая ситуация скажется на ценах: в итоге книги подорожают на 20%.

Новые логистические цепочки уже привели к увеличению стоимости импорта запчастей в 2–3 раза, а сроки поставок выросли с нескольких дней до нескольких месяцев. «Как итог, часть оборудования в типографиях может просто встать на какое-то время», — говорит Арсеньев.

В текущей ситуации полиграфическим предприятиям понадобятся льготные кредиты от государства. Фонд развития промышленности выдает ряду производств до 500 млн рублей под 3% годовых, но типографии к ним не относятся, отметил он.

Шитикова считает, что единственным возможным выходом может стать запуск совместных полиграфических предприятий с Индией и Китаем — причем сделать это нужно в ближайшие 4–6 месяцев, а инициатором должно выступить правительство. По ее мнению, проблема настолько масштабная, что на ином уровне решить ее невозможно.

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