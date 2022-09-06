Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
Согласно секретному отчету, подготовленному для российского правительства, РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, чем официально объявляют власти
Согласно секретному отчету, подготовленному для российского правительства, РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, чем официально объявляют власти. Об этом пишет издание «Вот так» со ссылкой на Bloomberg, в распоряжении которого оказался сам документ. Его подлинность подтвердили несколько источников агентства.
Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад в российской экономике ускорится, а на довоенный уровень она вернется только в конце десятилетия или позже. Согласно одному из вариантов развития событий, в следующем году экономика рухнет на 8,3% по сравнению с 2021 годом, в другом говорится о падении на 11,9%.
«Все сценарии предполагают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок», — уточняет агентство.
Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в отчете подробно описывается, как Россия сейчас сталкивается с «блокадой», «затронувшей практически все виды транспорта», что еще больше ограничило экономику. Одновременно с этим, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов.
«В связи с ограниченным доступом к западным технологиям, волной ухода иностранных корпораций и демографическими препятствиями потенциальный рост экономики страны должен сократиться до 0,5–1% в следующем десятилетии. После этого он сократится еще больше и к 2050 году опустится чуть выше нуля. Россия также будет становиться все более уязвимой перед падением мировых цен на сырьевые товары», — сказал Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics.
В течение следующих года или двух, говорится в отчете, «сократятся объемы производства в ряде ориентированных на экспорт секторов»: от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева.
Согласно документу, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись в 400 млрд рублей ($6,6 млрд) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.
России придется сократить добычу, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является «критическим» и может препятствовать усилиям по строительству новых.
Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов (в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта) могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также не будет топлива. Производители металлов, в свою очередь, теряют $5,7 млрд в год из-за ограничений.
«Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет», — говорится в сообщении. Согласно отчету, даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль рекламирует свои успехи по импортозамещению, зависимость от иностранных поставок может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания по мере сокращения запасов.
«Ограничения на доступ к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет от существующих стандартов на поколение или два, поскольку она вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии», — пишет Bloomberg.
В отчете говорится о сферах, которые пострадают больше всего:
Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% производства молочного скота голштинской породы зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за пределов страны, как и корма для рыб и аминокислоты.
Авиация: 95% пассажиропотока приходится на самолеты иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации.
Машиностроение: только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.
Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья.
Транспорт: ограничения ЕС утроили стоимость автомобильных перевозок.
Связь и информационные технологии: из-за ограничений на SIM-карты к 2025 году их может не хватить в России, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.