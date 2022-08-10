Более половины инфекционных заболеваний стали опаснее из-за изменения климата
Климатические изменения, глобальное потепление и вызванные ими погодные аномалии, например экстремальная жара, наводнения, засухи, в разное время усугубили около 58% известных на данный момент инфекционных заболеваний
Климатические изменения, глобальное потепление и вызванные ими погодные аномалии, например экстремальная жара, наводнения, засухи, в разное время усугубили около 58% известных на данный момент инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в обзоре нескольких научных исследований, опубликованном в журнале Nature Climate Change.
Исследователи из Гавайского университета в США обнаружили, что из 375 существующих инфекционных заболеваний, поражающих человека, в научной литературе подтверждено 218 случаев, когда патогены болезни становились более опасными вследствие изменений климата на планете. Авторы отчета нашли документальные подтверждения, что болезни, включая сибирскую язву, холеру, малярию, болезнь Лайма, вирус Западного Нила и вирус Зика, в некоторых случаях стали легче распространяться в результате глобального потепления, засухи, аномальной жары, лесных пожаров, усиления осадков и штормов, наводнений, повышение уровня моря и других явлений, вызванных климатическими изменениями.
Как отмечают исследователи, самым распространенным фактором, влияющим на повышение опасности болезней, стало глобальное потепление — оно усугубило 160 уникальных инфекций. Также на опасность болезней сильно повлияли аномальные осадки (122 болезни), наводнения (121), засуха (81), ураганы (71) и изменения земного покрова (61).
Ранее в марте Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) спрогнозировала, что в среднем в следующие 20 лет температура на Земле вырастет на 1,5 °С. МГЭИК также предупредила, что повышение глобальной температуры до 2 °С может еще больше ускорить распространение болезней.
Также, согласно отчету ученых из Университета Джорджтауна, глобальное потепление может спровоцировать в будущем развитие новых пандемий. По мнению исследователей, по мере того как климат на планете будет становиться теплее, животные будут вынуждены искать новые места для обитания, повышая риск передачи людям новых вирусов.