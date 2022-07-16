Новая Долина Смерти
Западная Европа продолжает изнемогать от рекордной жары. На этой неделе на Иберийском полуострове были обновлены исторические температурные рекорды. Теперь стихийное бедствие движется в северном и восточном направлении, угрожая, в частности, Великобритании. Жаре снова сопутствуют обширные лесные пожары. Огонь охватил большие площади в Испании, Португалии и Франции, что уже привело к эвакуации тысяч европейцев.
Невиданное бедствие
В этом году метеорологи фиксируют в Европе уже вторую волну аномальной жары. Первую наблюдали в середине июня, новая атакует прямо сейчас. По оценкам экспертов, она может стать поистине катастрофической.
По мнению метеоролога американской компании AccuWeather Брайана Лады, столь сильно воздух в европейских странах не прогревался с 1757 года, а температура в отдельных странах уже в ближайшие дни может составить конкуренцию Долине Смерти в США, которая считается самым жарким местом на Земле.
«Мы обеспокоены тем, что во многих местах — в Португалии, центральной Франции и юго-восточной Европе — аномальная жара может продлиться очень долго (20 или более дней), вплоть до начала августа», — добавил коллега Лады Тайлер Ройс.
По его словам, на востоке Европы к стихийному бедствию должны готовиться жители Венгрии, восточной Хорватии, восточной Боснии, Сербии, южной Румынии и северной Болгарии.
В середине недели жара начала обновлять температурные рекорды. Сразу несколько испанских городов сообщили об исторических максимумах. В Оренсе на северо-западе страны температура достигла 43,2°C, в Саморе — 41,1°C, в Сории — 38,7°C.
Еще хуже обстояли дела в соседней Португалии. В городке Лозан, расположенном в центральной части страны, столбик термометра достиг 46,3°C, тогда как в Лиссабоне — 41,4°C. Накануне в городе Пиньян до повторения абсолютного температурного рекорда Португалии (47,4°C) не хватило всего 0,4°C.
Длительные высокие температуры становятся причиной избыточной смертности. По информации испанской Системы ежедневного мониторинга смертности, начиная с января 2020 года жара в этой стране стала причиной гибели более 7000 человек, из них 829 умерли во время недавней июньской волны.
Горячий Альбион
Аномальная жара уже вышла за пределы Иберийского полуострова. Во Франции метеорологи также фиксируют обновление локальных температурных рекордов. В частности, на острове Иль-д’Ю в 20 километрах от материкового побережья западной Франции два дня назад термометр показал 35,2°C, чего никогда не фиксировалось ранее.
Следующей зоной стихийного бедствия может стать Великобритания. Метеорологические службы страны впервые за всю историю наблюдений прогнозируют температуру на уровне 40°C. Впервые в Соединенном Королевстве объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. Специалисты считают, что самыми жаркими днями могут стать ближайшие понедельник и вторник (18 и 19 июля). Актуальный температурный рекорд в стране составляет 38,7°C (зафиксирован 25 июля 2019 года).
По мнению лондонских метеорологов, вероятность повторения или превышения указанного национального рекорда в настоящий момент составляет 75%, вероятность достижения отметки 40,0°C — 40%.
Иберия в огне
С приходом аномально высоких температур традиционно связано еще одно бедствие — лесные пожары. Год назад огонь уничтожил огромные площади лесных и сельскохозяйственных угодий, а также сотни домов в ряде южноевропейских стран. Сейчас он возвращается.
В настоящее время хуже всего обстоят дела на Иберийском полуострове. В Испании и Португалии количество очагов лесных пожаров превысило 20 и продолжает увеличиваться. В Португалии борьбу с огнем ведут более 2000 пожарных и 762 единицы специальной техники. Сложнее всего ситуация в Лейрии, к северу от Лиссабона, где огонь уже уничтожил более 3000 гектаров и вплотную подошел к нескольким автомобильным дорогам.
По состоянию на вечер пятницы известно, что от лесных пожаров в Португалии уже пострадали как минимум 29 человек.
В Испании основные пожары сконцентрированы вдоль границы с Португалией и на юге страны. Леса горят в провинции Малага, для их тушения задействована авиация. Из города Алаурин-де-ла-Торре, южного пригорода Малаги, уже эвакуировано около 400 человек — именно там сейчас находится один из наиболее быстро растущих пожаров.
Огромный очаг возгорания разрастается вблизи города Монсагро в провинции Саламанка. Горят леса на окраинах Кольядо-Медьяно в 30 километрах к северу от Мадрида.
Европейская слидарность
Во Франции наибольшее опасение вызывает ситуация в департаменте Жиронда. К югу от города Бордо пожарные не могут взять под контроль крупный очаг возгорания, который быстро растет. Сейчас борьбу с огнем ведут 1000 пожарных и десять самолетов. Огонь уничтожает уникальные сосновые леса на Атлантическом побережье, а 10 000 местных жителей уже покинули зону стихийного бедствия. Помощь бедствующему региону оказала Греция, которая направила туда два своих пожарных самолета.
Горит также побережье Хорватии. Лесные пожары уничтожили десятки домов в окрестностях города Шибеник.
В разрешение кризиса активно включились структуры Европейского союза. В частности, еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что ситуация уже решается.
«Несмотря на очень сложную ситуацию по всей Европе, усугубленную аномально высокими температурами, страны ЕС проявляют мощную солидарность. Наш механизм гражданской защиты позволил предоставить авиацию Португалии, Албании и Франции, которые пострадали от разрушительных пожаров. Мы готовы и далее продолжать оказывать любую необходимую помощь», — отметил он.
Механизм гражданской защиты ЕС, который упомянул Ленарчич, укрепляет сотрудничество между странами блока в области гражданской защиты, а также помогает им совместно готовиться и максимально эффективно реагировать на возникающие критические ситуации.