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22.04.2023 13:22

В ООН сообщили о рекордных показателях глобального изменения климата

Концентрация трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли достигла рекордных показателей. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация

В ООН сообщили о рекордных показателях глобального изменения климата

Концентрация трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли достигла рекордных показателей. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО; входит в структуру ООН), ее доклад «Состояние глобального климата в 2022 году» опубликован вчера, 21 апреля.

В 2022 году средняя глобальная температура Земли была на 1,15°С больше среднего показателя за период1850–1900 годов. По оценкам ВМО, 2015–2022 года стали самыми теплыми за весь период наблюдений.

Из-за повышения глобальной температуры происходит таяние эталонных ледников, по которым оцениваются изменения земного климата. По данным ВМО, средняя толщина ледников сократилась на 1,3 м с октября 2021 по октябрь 2022 года. В ВМО отметили, что этот показатель намного больше среднего за последние десятилетия. В феврале 2023 года площадь антарктического морского льда достигла 1,92 млн км — это минимум с начала спутникового мониторинга. В другие месяцы площадь была меньше средних значений, отметили в ВМО.

«Нам необходимы ускоренные действия в области климата с более глубоким и быстрым сокращением выбросов, чтобы сдержать рост глобальной температуры в пределах 1,5°C»,— цитируют в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша.

В марте Росгидромет сообщал об ускорении накопления парниковых газов в атмосфере в России. В 2022 году уровень концентрации углекислого газа в атмосфере в северных широтах достиг очередного максимума. В целом его концентрация выросла на 3,4–3,5 ppm, что выше среднемировой скорости роста за предыдущие десять лет. Это также значительно выше показателя глобального прироста за 2021 год (2,5 ppm).

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