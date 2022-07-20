В России запретили книгу про Катынский расстрел
Ленинградский районный суд города Калининграда запретил книгу «Катынь. По следам преступления», посвященную Катынскому расстрелу в 1940 году, из-за «отождествления в ней роли СССР и нацистской Германии»
Ленинградский районный суд города Калининграда запретил книгу «Катынь, пишет издание «Вот Так». По следам преступления», посвященную Катынскому расстрелу в 1940 году, из-за «отождествления в ней роли СССР и нацистской Германии». На ссылку в реестре запрещенной информации обратила внимание «Роскомсвобода».
Лингвистическое исследование, которое проводило УФСБ России по Калининградской области, обнаружило в книге множество утверждений, идущих вразрез с российским законодательством и официальной точкой зрения на события Второй мировой войны. В частности, прокуратура обнаружила в исторической литературе отрицание фактов, установленных Нюрнбернгским трибуналом, ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и унижение их чести, явное неуважение к обществу и памятным датам России, осквернение символов воинской славы России, отождествление целей, решений и действий СССР и нацистской Германии.
В иске областной прокурор ссылается на Конституцию РФ, закон о противодействии экстремизму, закон о защите информации, закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также на статьи 280 (ответственность за публичные призывы к экстремизму) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ и 13.48 КоАП РФ (нарушение запрета на отождествление целей СССР и Третьего рейха).
«Заинтересованные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом», – указывается в тексте решения суда.
Лингвист от ФСБ в экспертизе пишет, что авторы книги используют в тексте высказывания, содержащие указание на общность целей, решений и действий СССР и нацисткой Германии до июня 1941 года.
«Приведенная в книге информация исходя из результатов исследования свидетельствует о негативном отношении авторов к советскому государству в той форме правления, которая была при Сталине И.В. и коммунистическом режиме и которая авторами отождествляется с государственной политикой нынешнего российского государства, проводимой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и говорится о том, что Россия продолжает вести себя как государство-оккупант, попирая суверенитет других стран, ведя агрессивную политику», – отмечает лингвист.
Издатель книги, Центр польско-российского диалога и согласия, называет свою книгу путеводителем. Авторы пишут, что в нем есть информация не только о польском военном кладбище в Катыни, но также изложена история и география Катынского расстрела. Центром было издано в апреле прошлого года две книги, посвященных Дню памяти погибших в Катыни в 1939 году.
Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о Центре польско-российского диалога и согласия о преобразовании в Центр диалога им. Мерошевского. Дуда заявил, что его целью является становление взаимопонимания между поляками и народами Восточной Европы.
В апреле 2022 года Владимир Путин подписал закон об административном наказании для тех, кто находит параллели в действиях СССР и Германии в период Второй мировой войны. Согласно закону, нельзя публично отождествлять цели, задачи и действия руководства СССР с целями, задачами и действиями немецкого командования. Кроме того, нельзя говорить о схожести в поведении немецких и советских военных. Идею наказывать за соотнесение роли СССР и Германии высказал сам Владимир Путин.