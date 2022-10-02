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02.10.2022 16:13

Девять президентов Европы заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО

Девять президентов Европы заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. Совместное заявление президентов этих стран опубликовано на сайте польского лидера Анджея Дуды.

«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится в нем.

Помимо польского президента, под заявлением подписались президенты Чехии Милош Земан, Эстонии Алар Карис, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Северной Македонии Стево Пендаровски, Черногории Мило Джуканович, Румынии Клаус Йоханнис и Словакии Зузана Чапутова.

Лидеры также подчеркнули, что их страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают «попыток России аннексировать какие-либо украинские территории». Кроме того, они потребовали от России немедленного ухода со всех занятых территорий и призвали всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине.

По итогам встречи в Бухаресте в апреле 2008 года натовские страны приветствовали «евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО» и пришли к соглашению о том, что эти страны вступят в ряды блока. «МАП [План действий по подготовке к членству] — следующий шаг для Украины и Грузии на прямом пути к членству. Сегодня мы четко обозначаем, что мы поддерживаем кандидатуры этих стран на присоединение к МАП», — говорилось в заявлении НАТО.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы анексированных россией областе, подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ отметил, что альянс поддерживает «право Украины выбрать собственный путь», но напомнил, что решение должно быть принято всеми 30 странами — членами блока. Позднее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сказала, что натовские государства будут обсуждать членство Украины.

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