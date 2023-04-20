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Украина
20.04.2023 16:46

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО «со временем»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший 20 апреля в Киев с необъявленным визитом, выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО «со временем»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший 20 апреля в Киев с необъявленным визитом, выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава альянса заявил, что на саммите в июле страны НАТО рассмотрят гарантии безопасности для Украины, а на встрече в формате «Рамштайн» 21 апреля будут обсуждаться новые поставки вооружений. Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам господина Столтенберга, «со временем эта цель будет достигнута».

«Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке эта цель будет достигнута», — заявил господин Столтенберг. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что сейчас нет препятствий для приглашения страны в альянс.

«Пора лидерам определить перспективу обретения Украиной членства в НАТО, определить алгоритм движения Украины к этой цели и определить гарантии безопасности для нашего государства на период такого движения, то есть на период до членства в НАТО», — сказал господин Зеленский.

Господин Столтенберг отметил, что гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. «Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, — сказал Столтенберг. — Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины».

21 апреля на американской базе Рамштайн в Германии пройдет заседание военных союзников Украины. «Союзники сейчас поставляют больше самолетов, танков, бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку. И все это сегодня действительно меняет ситуацию на поле боя», — сказал господин Столтенберг.

При этом, как отметил генсек альянса, «очень важно добиться того, чтобы все системы вооружения, которые уже в распоряжении Украины, функционировали должным образом». «Это означает, что требуется колоссальное количество боеприпасов. Нужны запчасти, ремонтные работы»,— добавил он.

«Так что да, нам нужно обсуждать, есть ли необходимость в новых системах вооружения. Но обеспечивать нормальное функционирование уже поставленного оружия — колоссальная задача. И это мы тоже обсудим завтра на встрече в Рамштайне», — пояснил господин Столтенберг. Трансляция пресс-конференции опубликована на YouTube-канале НАТО.

В распространенном заявлении альянса по итогам визита Йенса Столтенберга в Киеве сообщается, что поддержка Украины со стороны членов НАТО превысила €150 млрд.

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