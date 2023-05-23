Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины
Ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины и поддержала создание международного спецтрибунала для суда над Владимиром Путиным
Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины и поддержала создание международного спецтрибунала для суда над Владимиром Путиным, сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.
Делегации парламентов стран НАТО, по словам Кондратюк, единогласно проголосовали за соответствующую резолюцию, в которой, в частности, говорится о дальнейшей поддержке Украины странами – участницами Альянса и утверждении механизмов репараций и компенсаций со стороны России, которые пойдут на послевоенное восстановление украинских регионов.
Также в резолюции парламентарии стран НАТО признали российский режим террористическим и назвали его «рашизмом». Кроме того, в резолюции Парламентская ассамблея НАТО призывает правительства стран – участниц Североатлантического альянса пригласить Украину в НАТО на саммит в Вильнюсе и согласовать для нее четкий алгоритм вступления в организацию.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Путину вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что президент РФ несет личную ответственность за это. В свою очередь, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова подозревается в аналогичных преступлениях.
19 января 2023 года Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала, который будет судить политическое руководство России во главе с Путиным за военную агрессию против Украины. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России в Украине. Она также сообщила, что ЕС создаст в Гааге координационный центр для сбора доказательств российских преступлений. А заместитель Госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что трибунал для России может появиться уже к лету.