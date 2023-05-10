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Азия
10.05.2023 18:05

НАТО откроет офис в Токио

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс планирует открыть представительство в Японии. Он также сообщил, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой

НАТО откроет офис в Токио

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс планирует открыть представительство в Японии.

«Да, мы ведем переговоры с Японией по поводу открытия офиса НАТО в Токио. У нас есть офисы в государствах-партнерах, а Япония — очень близкий и важный партнер для НАТО»,— сказал господин Столтенберг в интервью CNN.

Он также сообщил, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой. «Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии — важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине»,— указал генсек НАТО.

Он добавил, что исход украинского конфликта может сказаться на решении Китая относительно Тайваня.

В январе 2023 года Йенс Столтенберг совершил турне по Дальнему Востоку. Глава НАТО посетил Южную Корею и Японию. «Нам нужны сильные партнерские отношения между странами и альянсами, которые верят в свободу и демократию»,— заявил на базе Ирума в Японии господин Столтенберг.

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