С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
Всего с 24 февраля по 22 августа границы союза пересекли 998 тысяч граждан России. Более половины сделали это через Эстонию и Финляндию. Еще 132 тысячи граждан России попали в ЕС через Литву
Почти миллион россиян въехали в Евросоюз после начала войны в Украине. Такие данные представило агентство по охране границ Евросоюза Frontex.
Всего с 24 февраля по 22 августа границы союза пересекли 998 тысяч граждан России. Более половины (61%) сделали это через Эстонию (почти 282 тысячи человек) и Финляндию (свыше 329 тысячи человек). Еще 132 тысячи граждан России попали в ЕС через Литву, 35 тысяч — через Латвию, 26 тысяч — через Польшу.
Frontex отмечает, что большинство уехавших (порядка 650 тысяч) позже вернулись в Россию. При этом за последнюю неделю, с 16 по 22 августа, число пересечений границы ЕС гражданами РФ начало снижаться.
Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, 998 085 Russian citizens have entered the through land border crossing points. Most of them arrived via Finland and Estonia pic.twitter.com/Uz5qpkBrQT
— Frontex (@Frontex) August 26, 2022
На фоне продолжающейся войны в Украине все больше европейских стран в одностороннем порядке ограничивают выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша.
В то же время ряд стран ЕС — в частности, Германия, Венгрия, Португалия, Греция, Кипр — не поддерживают идею запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ. Министры иностранных дел Евросоюза обсудят этот вопрос на неформальной встрече 30–31 августа.
Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, намерена предложить «компромиссный вариант»: без полного запрета, но с отменой упрощенного порядка получения шенгенских виз, сообщает Bloomberg. В этом случае россияне по-прежнему смогут подавать заявления, однако им понадобится собрать больше документов, время рассмотрения которых увеличится, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности к компромиссу по визам для россиян. «Совместными усилиями в Европе мы найдем решение, которое позволит учесть оправданные опасения и стремления всех сторон», — отметила министр. По ее словам, в текущей ситуации важно «не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России».
Ранее против запрета высказывался канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявив, что война в Украине — «это война Путина, а не рядовых россиян». Аналогичную позицию высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В то же время пять стран не собираются идти на уступки в вопросе виз для граждан РФ. В частности, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия планируют ввести такой запрет в индивидуальном порядке, если решение не будет принято на уровне ЕС.