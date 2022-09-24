Европа разворачивает маршруты
Как россияне могут попасть в страны шенгенской зоны
Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею выдавать визы россиянам, избегающим мобилизации. Предполагается, что такие граждане получат разрешения на въезд по гуманитарным причинам. Евросоюз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов, заявил господин Мишель. Он пообещал обсудить эту тему с коллегами.
Тем временем Финляндия запретила россиянам въезд по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, сообщил МИД республики. Исключение сделают для людей с рабочими и студенческими визами и тех, кто намерен посетить родственников в Евросоюзе. Предоставлять убежище тем, кто уклоняется от мобилизации, Финляндия не намерена, подчеркнули в МИД.
Какие возможности попасть в Европу остаются у россиян? Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин говорит следущее: «Уже начиная с 19 сентября, россияне не смогут пересекать сухопутные границы стран Прибалтики и Финляндии. Попасть туда нельзя будет не только с туристическими целями, но и транзитом.
Аэропорт Хельсинки был последнее время один из самых востребованных как раз для полетов в другие страны мира. Когда количество пересечения границ с Финляндией увеличилось в два раза, конечно, это привело к перераспределению. Мы сейчас сталкиваемся с существенным увеличением покупок авиабилетов в другие 15 открытых стран. Цены сильно повысились, свободные билеты в страны нетуристического пакета довольно-таки сложно найти.
География самая разнообразная, так как из 26 стран Шенгенского соглашения 17 продолжают выдавать визы, но уже не по упрощенному режиму — это Греция, Франция, Испания, Италия, Германия, Австрия, и другие страны. Перелет через Стамбул занимает 8-20 часов. Про стоимость сейчас лучше не говорить, потому что в текущем моменте цены даже до Стамбула достигают иногда 200-300 тыс. руб. за билет в одну сторону».
С тех пор как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, практически на всех границах России с соседними государствами наблюдаются очереди из желающих покинуть страну. В частности, власти Казахстана отметили, что поток машин на пропускных пунктах вырос на 20%. По данным СМИ, на оренбургском посту «Маштаково» люди в среднем проводят шесть часов.
А в очереди на грузинской границе стоит почти 2 тыс. российских машин, примерно столько же автомобилей выехали через КПП «Верхний Ларс» 22 сентября , сообщила Федеральная таможенная служба.
Журналисты «Ъ FM» пообщались с россиянами, которые смогли попасть в Тбилиси, и спросили, насколько сложной оказалась дорога:
«Машину остановили на въезде в Северную Осетию и развернули. Поэтому оттуда мы пошли пешком, перешли через кордон и на такси доехали до Владикавказа. Но во Владикавказе оказался еще один кордон, в сторону границы машины не пускали, пришлось и его переходить пешком. Ехали на такси точно также до начала очереди примерно 10 км. Потом я нашел людей, с которыми можно проехать за 10 тыс. руб. Пешим ходом таможню Российской Федерации нельзя пройти, нужно какое-то транспортное средство. Поэтому перед границей местные сдают в аренду самокаты, велосипеды, а когда проезжаешь границу, они типа их забирают».
«Мы приехали на российско-грузинскую границу на собственной машине. Само прохождение границы у нас заняло примерно часов 17. Большую часть времени мы просто простояли в очереди, там гигантская пробка. Плюс далеко не все сохраняют очередность и пытаются вклиниться. Саму границу мы прошли достаточно легко. На российской стороне задавали вопросы, какая цель поездки, где работаете. На грузинской границе все прошло еще легче. Я просто дал паспорт, мне просто поставили штамп и пропустили. Мы даже не общались, вопросов никаких не было».
«Переходили пешком, дошли до практически самого Ларса. Вся очередь, которая существует, на 60% искусственная. Там подсели в машину, и нас довезли. Машина была зафрахтована, скажем так, сотрудниками ГАИ. Берут деньги, пропускают машины без очереди, и из-за этого все стоящие в конце очереди, двигаются очень медленно. Никаких военных, никаких дополнительных опросов, ничего на границе не было. Нас только спросили: а почему вы сейчас едете, ведь не сезон же в Грузии? Это, скорее, была шутка».
Впрочем, вряд ли соседние с Россией государства последуют примеру Финляндии и ограничат въезд для туристов, рассуждает член президиума российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он полагает, что очереди на границах начнут уменьшаться в течение недели: «В таких случаях обычно напряжение долго не проходит. Думаю за 10 дней все, кому надо улететь, улетят. Потом все вернется в обычный режим. Продажи билетов выросли в три раза по сравнению с периодом до 21 сентября. Кто-то наоборот хочет сдать путевки и по каким-то причинам не лететь.
Вряд ли страны, которые становятся хабами для выезжающих россиян, последуют примеру Финляндии. Не все россияне проезжают транзитом, многие едут на отдых, например, в Грузию. Потом через Грузию будут возвращаться обратно. Поэтому не стоит видеть желание этих стран закрыть границы».
Напряженной ситуация остается и на других границах. Так, 23 сентября практически 200 автомобилей выехали из Бурятии в Монголию. И еще 80 машин оставались на погранпункте в пятницу утром. Для поста «Кяхта» это максимальный трафик с начала 2022 года.