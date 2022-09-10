Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
О желании украинских властей создать фонд, в который смогут вносить деньги оказавшиеся под санкциями россияне, газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с дискуссией в Киеве
О желании украинских властей создать фонд, в который смогут вносить деньги оказавшиеся под санкциями россияне, газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с дискуссией в Киеве.
По данным издания, собранные деньги планируется направить на помощь Украине. Однако сейчас не понятно, смогут ли таким образом богатые россияне добиться ослабления санкционного давления на Западе.
Одним из возможных доноров такого фонда мог бы стать миллиардер Михаил Фридман. Как пишет газета, сооснователь Альфа-банка предложил украинским властям разрешить ему перевести один миллиард долларов в украинское подразделение Альфа-Банка. Как рассказал председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек, эти деньги будут использованы для финансирования важнейших проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.
Ростислав Шурма, заместитель главы администрации президента Украины, сказал, что власти в Киеве готовы рассмотреть предложение Фридмана только как часть более широкой инициативы, которая будет включать в себя создание фонда помощи Украине. «Это должен быть общий подход ко всем россиянам, находящимся под санкциями», — сказал Шурма.
Фридман отрицает, что это предложение сделано в обмен на снятие санкций. Однако по информации собеседников газеты среди американских чиновников, таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с его санкции. Схожие предложения попавшие в санкционные списки предприниматели незаметно делают западным властям. Источники сообщают, что десятки россиян под санкциями раздумывают над аналогичным решением.
Многие российские миллиардеры годами переводили свои активы на Запад, считая его гарантией их сохранности. Но после 24 февраля бизнесмены столкнулись именно с тем, чего больше ожидали в России — они практически сразу лишились доступа к своим активам. Несмотря на это, значительная часть бизнесменов осталась жить в Европе, надеясь через суды или другим образом добиться снятия арестов. Впрочем, уже есть и те, кто решили вернуться в Россию. Таким образом поступил Герман Хан, который около 10 лет жил за пределами России. По данным Bloomberg, он вернулся в Россию и теперь живет в Москве.