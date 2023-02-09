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09.02.2023 16:11

ЦБ России зафиксировал рост числа финансовых пирамид и других нелегальных организаций

В 2022 году Банк России обнаружил почти 5 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 85% больше, чем годом ранее

ЦБ России зафиксировал рост числа финансовых пирамид и других нелегальных организаций

В 2022 году Банк России обнаружил почти 5 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и проч.). Это на 85% больше, чем годом ранее.

В том числе было выявлено 2017 финансовых пирамид (рост в 2,3 раза). Почти половина из них принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше использовали иностранные платежные сервисы. Свыше трети пирамид действовали в форме экономических игр. Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза. Каждый пятый незаконно использовал в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Рост числа нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (почти на 40%) произошел на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.Как отметил ЦБ, почти все пирамиды и нелегальные профучастники, а также чуть менее половины (43%) черных кредиторов действовали в интернете. Чаще всего организаторы противоправных схем даже не создавали собственные сайты и развивали активность исключительно в мессенджерах.

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