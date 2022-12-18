Уголовники, псевдожурналисты, гадалки
Кто и как обманывает россиян, ищущих пропавших на войне близких, и как мошенники изобретают свои схемы
С начала войны родственники пропавших российских военных публикуют сообщения о розыске близких в тематических группах «ВКонтакте». В ответ они часто получают сообщения от незнакомых людей с предложениями помочь за деньги. Как правило, это оказываются мошенники. «Вёрстка» выяснила, как именно они действуют и за что предлагают деньги, а также поговорила с одним из обманщиков. Он рассказал, как придумал мошенническую схему вместе с сокамерником.
Выкупить у ВСУ
Владислава и Анна из самопровозглашённой ДНР ищут родных уже несколько месяцев. Владислава разыскивает дядю, а Анна — брата. Женщины рассказывают, что с начала поисков им много раз писали незнакомые люди и утверждали, что у них есть информация о пропавших.
Владислава и Анна не знакомы между собой. При этом недавно они получили одинаковые сообщения от некой Юлии Ивановой, которая представилась журналисткой закрытого в Украине телеканала NewsOne. Владиславе она сказала, что её дядя находится в плену у ВСУ, а Анне сообщила то же самое про её брата.
Иванова предложила женщинам написать заявления в военную комендатуру ДНР и прислала ссылку на форму для обращений. Перейдя по ней, обе женщины обнаружили, что за отправку обращения якобы нужно заплатить пять тысяч рублей. И Владислава, и Анна решили, что общаются с мошенницей, и прекратили диалоги.
Аккаунт Юлии Ивановой по-прежнему существует во «ВКонтакте», но он не активен с сентября. На сайте NewsOne материалов её авторства нет.
Родственники, которые ищут пропавших военных, говорят, что подобные предложения — выкупить человека у ВСУ — приходят часто. Например, Анна рассказывает, что в сентябре, ещё до «журналистки» Юлии Ивановой, ей писал человек с ником Славян Горлов. Он представился военнослужащим ЧВК Вагнера и сразу предупредил, что он «простой боец», которому «ничего не нужно».
«Мы недавно сопровождали представителя по обмену пленными. Мы знаем, что он в плену у ВСУ», — написал Горлов про брата Анны. Он добавил, что не стоит надеяться на обмен пленных и посоветовал «выкупить» брата у «ВСУшников». Горлов предложил стать посредником в этой сделке. Но озвучить сумму он не успел — Анна заблокировала его, решив, что с ней общается мошенник.
Как выяснила «Вёрстка», человек с ником Славян Горлов — это, вероятно, 23-летний житель Приморского края Егор Морозов. Фотографии в его аккаунте заимствованы у других пользователей. При этом один из снимков используется как минимум с 2016 года на десяти страницах с разными именами.
Диана (имя изменено) из Республики Коми тоже ищет в соцсетях пропавшего брата — связь с ним прервалась в октябре. Она рассказывает, что после публикации поста о поиске, в котором она оставила свой номер телефона, ей в Viber позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что брат Дианы находится в плену и для его освобождения нужно перевести деньги на счёт некоего Алексея Викторовича Кидярова. В подтверждение своих слов незнакомец прислал скриншот видеозаписи с двумя молодыми мужчинами в российской форме на фоне украинского флага.
Диана заметила, что на изображении голова её брата была «грубо прифотошоплена» к туловищу одного из солдат и отказалась переводить деньги.
«Вёрстка» установила, что Алексей Кидяров, — это, скорее всего, 19-летний житель Новосибирска, стоящий на учёте в полиции с подросткового возраста.
Спросить у духов и разложить таро
Отдельная группа так называемых помощников в поисках пропавших солдат — эзотерики. Люди, называющие себя экстрасенсами, предлагают узнать, жив ли военнослужащий, или провести ритуал, чтобы пропавший вышел на связь.
При этом некоторые родственники сами обращаются к гадалкам с просьбой рассказать о судьбе пропавших без вести. В группе «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» россияне с весны публикуют посты о военнослужащих и просят рассказать, что с ними случилось.
В комментариях под такими постами люди, позиционирующие себя как белые маги, ясновидящие и гадалки, пишут свои версии произошедшего. Чаще всего мнения у них расходятся. Про одного и того же военнослужащего одни пишут, что он «живой и скоро даст о себе знать», другие — что «по программе Судьбы у него в возрасте 40–42 лет идёт риск ранения в область лёгких (в военное время)», а третьи, что расклад на таро выдаёт карту клетки, а значит, он в плену.
«Вёрстка» написала четырём гадалкам, предлагающим помощь в поиске пропавших военных. Все четверо получили фото и имя реального военнослужащего, который был завербован в ЧВК Вагнера, погиб на войне и похоронен на родине в начале декабря. В ответ все четверо ответили, что мужчина жив.
В одном случае гадалка обещала, что он скоро выйдет на связь, а три другие «увидели» разные версии произошедшего. Одной карты показали, что погибший — «воин чести и долга» и находится либо в плену, либо в больнице. Другой — что он жив, прячется и надеется вернуться домой. Третьей — что он жив, но потерял память. Две из четырёх женщин попросили оплату за работу — любую сумму на их банковские счета.
Купить место в списке на обмен пленными
Ещё одно предложение, которое часто получают родственники пропавших, — купить место в списках Минобороны на обмен пленными. Так, Анне Жуковой из Горловки в декабре написал пользователь Александр Кисель. Сначала он спросил у Анны, кем ей приходится Артём Леонов, которого она ищет с сентября. Узнав, что это сын Анны, Кисель заявил, что Артём жив, находится в плену, а у Анны есть два варианта, как вернуть его домой.
Кисель предложил ей поехать в Москву, встретиться там с некоей Татьяной Соколовой, которая «вытащила из плена более 100 ребят», заполнить документы для возвращения сына и заплатить деньги. В случае, если у Анны нет возможности поехать в Москву, собеседник предложил сразу перевести деньги на карту Соколовой в Сбербанке. Заплатить предлагалось за место в списке на обмен пленными. Место в первой десятке на обмен оценивалось в 300 тысяч рублей, в двадцатке — 200 тысяч, тридцатке — 120 тысяч рублей, места с 51 по 60 — 60 тысяч рублей.
Анна попросила показать ей фотографию сына или назвать конкретное место, где тот находится, но собеседник отказался. Женщина не решилась переводить деньги. На следующий день она позвонила на горячую линию народной милиции самопровозглашённой ДНР для родственников пропавших без вести военных. Там ей сообщили, что её сын есть в списках погибших, и пригласили на опознание. «На 80% это мой сын, но полностью я не уверена. Будем делать ДНК-экспертизу», — рассказала Анна «Вёрстке» в день поездки в морг.
«Вёрстка» написала Александру Киселю и спросила, действительно ли он помогает освободить военнопленных. Мужчина ответил утвердительно и попросил предоставить ему данные о пропавшем. «Вёрстка» назвала имя одного из военных, с близкими которого связывалась ранее.
Получив имя, Кисель написал, что не знает, находится ли военнослужащий в плену. Он предложил спросить об этом у Татьяны Соколовой во время личной встречи в Москве. На вопрос, кто эта женщина, он ответил: «Как бы вам это сказать, она „решала“». Её номер телефона собеседник передавать отказался. Он озвучил цены на услуги, которые можно получить при встрече. От трёх до 20 тысяч рублей — за фотографии военнослужащего из плена. От одной до пяти тысяч рублей — за разговор с пленным. От 30 тысяч — за вызволение из плена.
Корреспондент «Вёрстки» договорился с Киселём о том, чтобы провести личную встречу с Татьяной Соколовой в Москве. Но в назначенный день тот перестал выходить на связь и ответил только ночью, предложив встретиться в другой день.
Купить звонок у сослуживца
Ещё один из популярных способов обмана — выманивание денег у родственников за «возможность поговорить» с раненым или попавшим в плен военным. С таким предложением к Светлане — матери пропавшего бойца ЧВК Вагнера — во «ВКонтакте» обратился мужчина, представившийся «координатором ЧВК». Он сказал, что сын Светланы находится в госпитале в самопровозглашённой ЛНР и за разговор с ним нужно заплатить.
«У него ранение в бедро. Скажите, как оплатите, я передам, чтобы дали телефон. Не переживайте, он сейчас на капельнице, с обезболивающим. Со связью, если надо, я могу помочь. Вот этот номер карты <…> 400 рублей, и то исключительно из-за вас, чтобы вы не переживали. Поговорите и, может, успокоитесь», — сказал мошенник в нескольких аудиосообщениях (они есть в распоряжении редакции).
На вопрос женщины, зачем нужны деньги, он ответил, что якобы на оплату мобильной связи: «Светлана, дело-то в том, что эти деньги не куда-нибудь идут. Эти деньги идут на оплату именно мобильной связи, потому что у нас сим-карты русские, а интернет у нас заграничный получается. И у нас роуминг. Вот поэтому я вам говорю».
Как раз в то время, когда Светлана вела переговоры с «координатором ЧВК», с ней связалась «Вёрстка». Переводить незнакомцу деньги женщина не стала.
История мошенника
Человек, пытавшийся выманить деньги у Светланы, писал ещё нескольким родственникам военнослужащих, с которыми общалась «Вёрстка». Переписывается он со страницы «ВКонтакте» под ником Vasiliy Van-Lov. На аватаре у него была установлена фотография с неактивной страницы пользователя по имени Василий Доронин.
«Вёрстке» удалось найти настоящие данные мошенника по одной из карт, которую он давал Светлане. Через телефонный номер мы нашли его старые страницы в социальных сетях, где есть его настоящие фотографии. Выяснилось, что «координатора ЧВК» на самом деле зовут Владимир. Корреспондент «Вёрстки» позвонил ему по видеосвязи во «ВКонтакте». На звонок ответил тот же человек, что и на фото. Корреспондент «Вёрстки» сообщил ему, что знает о вымогательствах. Тогда Владимир рассказал свою историю. Оказалось, что идею мошеннической схемы ему подал сокамерник, когда они были в колонии.
«Последний срок я отбывал за мелкое хищение, — рассказал Владимир. — Мы сидели вместе с ним (речь идёт о втором осуждённом, редакции известно его имя) в карантине. Он говорит: давай я тебе буду предоставлять фамилии, ты будешь их искать во „ВКонтакте“ и всю сумму будем делить на троих. Когда начали эту схему, оказалось, что сумма делится не на троих, а там ещё задействованы десятки людей».
По словам Владимира, он освободился из колонии в сентябре, оформил карту «МТС Банка» и Qiwi-кошелёк и начал «зарабатывать». Он говорит, что личные данные завербованных в ЧВК осуждённых и имена их родственников ему передаёт бывший сокамерник, который всё ещё отбывает срок. Тот, в свою очередь, получает их от сотрудника колонии, который тоже задействован в схеме. Личность сотрудника колонии, о котором рассказал Владимир, «Вёрстке» также удалось подтвердить.
«Схема в том, что он мне предоставляет данные людей, которые уехали в СВО с этим Вагнером, — рассказал Владимир. — Я по этим данным ищу через „ВКонтакте“ и „Одноклассники“ его родственников. Я пишу им: такой-то такой-то, позывной такой-то, просит с вами связи. Но мы находимся за границей, надо денег, чтобы позвонить. Обычная связь — 400 рублей, видеосвязь — 800 рублей. Она мне переводит 400 рублей, я ей через 15–20 минут перезваниваю, говорю, что он не хочет обычную связь, он хочет видеосвязь. Либо давайте я вам сейчас переведу назад 400 рублей, либо вы доплачивайте. Она такая: „Всё, давайте я доплачу“. И всё, она доплачивает, потом я ей минут через 30 ещё перезваниваю, говорю: у человека трагедия, надо обезболивающее, надо ещё, короче, полторашку. И потом всё, я перестаю с ними общаться».
Владимир говорит, что в этой схеме есть правило — сумма перевода не должна превышать 2,5 тысяч рублей, «чтобы не попасть под уголовку». За последний месяц, по его словам, он заработал около 57 тысяч рублей.
«Это 30% от того, что я получил. Общая сумма — 210–220 тысяч, — сказал Владимир. — Деньги поступают на мою карту, либо на Qiwi, либо на „МТС Банк“, которые оформлены на моё имя. Я им, [сокамернику и сотруднику колонии], тоже на Qiwi-кошелек кидаю. Я с сотрудниками со своего отдела полиции в очень хороших отношениях, чтобы обезопасить себя. Я каждый день, ну через день, созваниваюсь с сотрудниками — блядь, парни, ко мне там нету никаких претензий?».
Владимир отвечал на звонки корреспондента «Вёрстки» несколько раз — из дома и из магазина. Так он подтвердил, что не находится в заключении. Кроме того, в распоряжении редакции есть фотография его паспорта.
Из приговоров, опубликованных в базе ГАС «Правосудие», следует, что Владимира за последние годы несколько раз отправляли в колонию. В последний раз он получил несколько месяцев колонии за кражу бутылки водки из «Пятёрочки». До этого его судили за кражи, мошенничество, грабежи и другие преступления.
В последнем приговоре суд указал, что в деле есть смягчающие вину обстоятельства — явка с повинной, возмещение ущерба и необходимость платить алименты пятилетней дочери. Об алиментах Владимир говорил и в разговоре с «Вёрсткой». Он заявил, что участвует в мошеннической схеме, чтобы у него была возможность их выплачивать.
Владимир утверждает, что выманивал деньги только у родственников бывших заключённых, которые вступили в ЧВК Вагнера. Но «Вёрстка» нашла одну из его собеседниц, которая утверждает, что её сын поехал воевать в Украину добровольцем и не отбывал срок. Кроме того, есть как минимум одно объявление в группе, где Владимир якобы собирает деньги на гуманитарную помощь для военнослужащих.
Ещё одна женщина, которая также размещала сообщения о поиске родственника, рассказала, что с ней связывался этот же человек, но она отказалась переводить деньги. Другая женщина сказала, что отправила ему деньги, но разговаривать с «Вёрсткой» подробнее отказалась.
Кроме того, в распоряжении «Вёрстки» есть скриншот, где Владимир в разговоре с матерью одного из военнослужащих сам представляется её сыном и утверждает, что с него якобы просят деньги за возможность позвонить.
Всероссийское мошенничество
По словам ответственного секретаря «Союза комитетов солдатских матерей» Валентины Мельниковой, родственники военнослужащих часто рассказывают, что неизвестные просят у них деньги. Некоторых пытаются шантажировать — говорят им, что, если они не перечислят деньги, их раненый родственник умрёт.
«Часто бывает такое, что после того, как родственники публикуют фото военнослужащего в группах, им звонят с украинских номеров, — рассказывает Мельникова. — Говорят, что звонят якобы из СБУ и что пропавший находится в СИЗО Львова, просят денег».
Координатор фонда «Русь сидящая» Руслан Вахапов предполагает, что такие звонки совершают сослуживцы солдат с подобранных украинских телефонов. При этом Вахапов отмечает, что в целом подобными видами мошенничества удобнее и проще всего промышлять заключённым исправительных учреждений.
«Осуждённые, которые сотрудничают с администрацией колонии, так называемые активисты, как правило, имеют списки убывших, — объясняет Вахапов. — Колония отчитывается, кто уехал, элементарная статистика. Не так сложно найти номер телефона, либо другие данные родственников. Элементарно по фамилии забить в соцсетях. Опять-таки активисты, как правило, имеют доступ к личным делам. По опыту я знаю, что активисты имеют доступ к компьютерам, за которыми работают сотрудники. То есть это не проблема для такой группы лиц. И, конечно, не исключаю сговор с сотрудниками. Они могут предоставлять информацию. И всё: сотовый телефон есть, имя мамы [заключённого] есть, пожалуйста, вымогайте».
По словам Вахапова, «Русь сидящая» фиксирует сообщения со всей России о вымогательствах денег у родственников осуждённых, отправившихся на войну.
«Была информация, что звонят [близким], предлагают купить звонок или выкупить уже труп человека, информацию, где он находится, — говорит координатор „Руси сидящей“. — Мы объясняем, что невозможно эту информацию получить, тем более из каких-то левых источников. Связываться с телефонными мошенниками и за какие-то денежные средства узнавать что-то — это бред. В принципе, люди нас слышат, не поддаются на провокации».
Говоря о развитии такого вида мошенничеств, Вахапов предполагает, что в ряде регионов подобные звонки и сообщения могут участиться: «Если это категория режимных зон — Владимир, Саратов, Красноярск, Омск, Карелия, Рязань, где красные лагеря, — там это будет процветать, потому что активисты, не боясь за свою жизнь, свободу, блага, будут этим продолжать [заниматься]: сотовая связь у них есть, их покрывают сотрудники колоний».
Владимир — мошенник, с которым общалась «Вёрстка», — как раз отбывал наказание в «режимной» колонии. Он считает, что до уголовного дела его ситуация не дойдёт: «Там не будет никакого дела, знаешь, почему? У нас есть руководство — не превышать две с половиной тысячи».
По нынешнему законодательству уголовная ответственность за мелкое хищение (на суммы до 2500 рублей) грозит только при повторном нарушении. В первый раз за это составят административный протокол.