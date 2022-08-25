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25 августа 2022, 19:08

Суд запретил Евгению Ройзману «определенные действия». И освободил

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему мэру города Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября

Суд запретил Евгению Ройзману «определенные действия». И освободил

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему мэру города Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября, пишет издание «Вот Так». Ходатайство следователя удовлетворили частично. Заседание проходило в открытом режиме, суд отказал следствию в его закрытии.

Суд запретил Евгению Ройзману посещать общественные места, использовать любые средства связи и получать корреспонденцию. Однако судья не согласилась с требованием следователя, который хотел, чтобы политик не выходил из дома с 00:00 до 23:59.

Ройзман был задержан накануне в рамках уголовного дела по обвинению в «дискредитации» российской армии. Полицейские пришли к нему домой около шести утра, провели обыск в квартире и увезли в ИВС.

Позже в день обыска и задержания Ройзмана на одной из площадей Екатеринбурга прошла «молчаливая» акция протеста в поддержку экс-мэра. Несмотря на то что собравшиеся молча сидели неподалеку от автобусной остановки и практически не использовали плакатов, прибывшая полиция дала им 10 секунд на то, чтобы разойтись, после чего начала жестко задерживать протестующих.

Уголовная статья о дискредитации ВС России (ст. 280.3 УК РФ) вменяется после нескольких аналогичных административных нарушений. В марте и апреле суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана по административным статьям о дискредитации армии в социальных сетях (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.

Адвокат политика Юлия Федотова рассказывала, что претензии силовиков вызвали два поста Ройзмана в твиттере и видеоролик. В одном из твитов, за которые оштрафовали экс-мэра, он писал, что «война с Украиной, страшная, нелепая и бездарная — самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России».

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения стало ясно, что поводом для возбуждения дела о «дискредитации армии РФ» стала запись прямого эфира Ройзмана, в которой он отвечал на вопросы. В деле есть и показания свидетелей, но их имена не названы. Сам политик отказался признать вину в дискредитации армии и заявил, что выступает против любой меры пресечения.

«Я откровенно против меры пресечения. Следователь не отсюда, и она не знает, как много вещей на мне завязано. Фонд Ройзмана — один из самых мощных фондов в стране. Отовсюду поступают обращения, у меня постоянно приемы. Также я живу не один. Не хочу, чтобы ограничения, наложенные на меня, касались других людей. Все, что происходит сейчас, — вне юридического поля», — передает слова политика корреспондент «Вот Так», который следил за процессом.

После этих слов люди, которые смотрели трансляцию заседания в соседнем зале, начали аплодировать. А адвокат Юлия Федотова обратила внимание суда на то, что мера пресечения нарушит права всей семьи Ройзмана и двух его малолетних детей.

Еще один адвокат экс-мэра, Владислав Идамжапов, попросил приобщить к делу положительные характеристики на Евгения Ройзмана. Их представили Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Борис Акунин и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

С момента начала российского вторжения в Украину Ройзман неоднократно высказывался против войны, часто оставляя критические и даже оскорбительные комментарии под постами известных российских политиков, поддерживающих «специальную военную операцию». Особенно часто комментарии Ройзмана появлялись в соцсетях лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронова, который, не выдержав унижений, в конце концов заблокировал его в твиттере.

Широкую известность Евгений Ройзман получил после 1999 года, когда он на фоне «героинового бума» основал в Екатеринбурге фонд «Город без наркотиков», который весьма спорными методами, но достаточно эффективно боролся с наркоторговлей и наркоманией в городе. Председателем Фонда Ройзман был вплоть до 2014 года.

В 2003 году Евгений Ройзман избрался депутатом Государственной думы IV созыва, а в 2013-м стал мэром Екатеринбурга и занимал этот пост до 2018 года.

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