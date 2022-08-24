Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России
Сотрудники полиции задержали Евгения Ройзмана сегодня утром в рамках уголовного дела по ч.1 статьи 280.3 УК РФ. Об этом он сообщил из окна своей квартиры журналистам
Сотрудники полиции задержали Евгения Ройзмана сегодня утром в рамках уголовного дела по ч.1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Об этом он сообщил из окна своей квартиры журналистам, собравшимся у его дома, сам Евгений Ройзман: «280-я статья, часть третья. Дело в Москве».
Сейчас в квартиру Ройзмана пытаются попасть его адвокат Владислав Идамжапов и помощница политика Лейла Гусейнова. По словам адвоката, в квартире проходит обыск. Однако силовики туда его не пускают.
Обыски проходят и в помещении Фонда Евгения Ройзмана. Сотрудники полиции в штатском также никого не пускают в помещение музея Невьянской иконы, создателем которого является Евгений Ройзман. Вероятно, здесь также будут проводиться следственные действия.
За весну 2022 года бывшего мэра Екатеринбурга трижды штрафовали по ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Каждый раз ему назначали максимальный штраф в 50 тыс. рублей, в итоге общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.
Еще один штраф ему назначили за неуважение к власти. В суде решили, что Евгений Ройзман распространил в соцсети информацию, «выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова». Сумма штрафа составила 85 тыс. рублей. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
В 2021 году Ройзман несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Кроме того, суд признавал его виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. Но по итогам рассмотрения апелляций срок ареста сократили до одних суток.