Больше половины российских стартапов хотят выйти на рынки СНГ и Европы
Для 88% локальных стартапов Россия остается основным рынком. Однако около половины из них хотели бы выйти в СНГ, Европу и другие регионы. Это следует из опроса, проведенного аналитической платформой Dsight
Для 88% локальных стартапов Россия остается основным рынком. Однако около половины из них хотели бы выйти в СНГ, Европу и другие регионы. Это следует из опроса, проведенного аналитической платформой Dsight в июне — июле. В нем участвовали 64 стартапа и 21 инвестор, связанные с российским венчурным рынком.
Россия является одним из целевых рынков для 73% представителей стартапов, сообщает РБК со ссылкой на исследование Dsight. Другие целевые рынки — СНГ (так ответили 58% опрошенных), Европа (53%), Ближний Восток (44%), Азия (43%) и США (42%). Кроме России, респонденты назвали основными рынками СНГ (45%), Европу и Азию (по 14%), США (12%), Ближний Восток (11%).
Венчурные инвесторы есть только у 23% респондентов, но 77% стартапов планируют привлекать инвестиции до конца 2022 года. Большинство компаний заинтересованы в финансировании от бизнес-ангелов, локальных частных фондов и в грантах.
43% инвесторов сообщили, что сменили географический фокус для работы. В топ-3 направлений теперь входят СНГ (78%), Ближний Восток (66%) и Азия (44%). Ранее российские инвесторы предпочитали локальные стартапы, а также стартапы в США и Европе с фаундерами из России.
Основатель Dsight Арсений Даббах отметил, что Европа и США остаются крупнейшими рынками для любого российского бизнеса. По этой причине «стартапы будут неизменно стремиться туда попасть». Для роста стартапам нужен капитал, который в США и Европе доступнее, чем в других странах, добавил Даббах.
Управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин разделил стартапы, остающиеся в России, на три типа: те, кто только начинает тестировать бизнес-модель; те, кто понимает, что их бизнес рассчитан на Россию; те, кто разделяет бизнес на российскую и зарубежную части после нескольких лет успешной работы в разных регионах.
В августе Y Combinator сообщил о сокращении количества стартапов в новом акселераторе на 40%. В компании объяснили, что сейчас инвесторы боятся вкладывать на ранней стадии. Из-за чего такие стартапы не защищены от экономического спада.