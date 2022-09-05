Половина населения планеты разговаривает с растениями, и это делает их счастливее
Несмотря на то что большинство предпочитают общаться с комнатными растениями, 62% разговаривают с уличными, а 37% - с деревьями, мимо которых проходят
Почти половина владельцев комнатных растений разговаривают с ними. При этом более 60% человек уверены, что это позитивно влияет на их психическое здоровье. Почти столько же считают, что разговоры стимулируют рост растений. Более того, 27,6% и 22,5% предпочитают обнимать и целовать их.
Согласно опросу Trees.com, 48% людей разговаривают с домашними растениями. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек. 62% опрошенных заявили, что разговор с растением улучшает их психическое здоровье.
Несмотря на то что большинство предпочитают общаться с комнатными растениями, 62% разговаривают с уличными, а 37% — с деревьями, мимо которых проходят. 65% респондентов уверены, что это стимулирует рост растений.
Каждый пятый признался, что общается с растениями ежедневно. Общение подразумевает не только разговор, но и объятия и поцелуи — о таких формах взаимодействия с растениями рассказали 27,6% и 22,5% соответственно.
Директор программы садоводческой терапии в Ратгерском университете, США, Гэри Альтман подтвердил CNBC, что комнатные растения позитивно влияют на состояние здоровья, в том числе психического.
«Наличие растений в доме или офисе усиливает положительные эмоции и уменьшает чувство страха и гнева, связанные с неопределенностью», — объясняет Альтман.
Уход за растениями можно использовать для лечения и реабилитации людей, которые недавно получили травму или инвалидность. Этот подход называется садоводческая терапия. Она помогает решать проблемы психического и физического здоровья благодаря переключению внимания.
Альтман также считает, что комнатное растение может быть неплохой практикой, прежде чем завести домашнее животное.
Ученые из Университета Флориды выяснили, что занятия садоводством помогают здоровым людям улучшить психическое состояние. Такое хобби снижает стресс и тревогу. По словам исследователей, люди в процессе эволюции были зависимы от растений в плане пищи и крова, поэтому естественным образом интересуются их разведением.