Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании
Отключение газа европейским странам отправило российскую газовую промышленность в штопор.
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании.
В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.
По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.
Экспорт «Газпрома» рушится еще быстрее: от газа отключены 10 европейских стран, отказавшихся от схемы оплаты с конвертацией в рубли через Газпромбанк. А те, что согласились, включая Германию, Италию и Австрию, получают объемы вдвое ниже обычных.
В июне «Газпром» продал в страны дальнего зарубежья лишь 7,9 млрд кубометров — на 49% меньше, чем в тот же месяц 2021 года. К середине июля спад ускорился до 60% (3 млрд кубов за первую половину месяца).
В пересчете на годовой объем — 72 млрд кубометров — экспорт российского газа рухнул до уровней первой половины 1980-х. Собственная добыча «Газпрома» может оказаться минимальной в истории, если компания оставит ее на текущем уровне до конца года — 374 млрд кубометров.
В прошлом году «Газпром» добыл 514,8 млрд кубометров, а общая добыча газа в России достигла 791 млрд кубометров за счет независимых поставщиков.
Ситуация критическая не только для европейских стран, часть которых зависит от российских поставок, но для «Газпрома»», который идет на самоубийство как экспортер газа, отмечает Михаил Крутихин, партнер RusEnergy.
Реальных альтернатив у него на других рынках, помимо европейского, нет, подчеркивает Крутихин: в Китай сейчас поставляется около 15 млрд кубометров газа в год, а это одна десятая от объема, уходившего в Европу.