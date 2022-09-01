Газпром сжигает предназначенный для Европы газ на сумму 10 млн долл в день
О том, что «Газпром» сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. Это происходило на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток»
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции «Шельф северных морей», которая проходит в Норвегии, обратил внимание на то, что Россия сжигает газ, который предназначен для транспортировки в Европу. Зеленский обращался к участникам конференции по видеосвязи.
Россия использует экономическое давление, «давит ценовым кризисом и бедностью», чтобы ослабить Европу в момент, когда Украине нужна поддержка европейских союзников в войне с РФ, подчеркнул Зеленский.
«Российское государство, его должностные лица и компании, такие как «Газпром», работают на создание кризисов и на то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей. €10 млн в огонь каждый день на границе России – это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И так же каждый день – из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита, из-за того, что Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой», – сказал он.
Зеленский отметил, что нормальный рыночный игрок поставил бы свободный объем газа на рынок.
«Государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен. И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы», – добавил президент Украины.
О том, что «Газпром» сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. Финское издание Yle сообщал, что это происходит на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».
5 августа Совет Европейского союза утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.