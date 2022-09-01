Меню
В мире
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
01 сентября 2022, 20:33

Газпром сжигает предназначенный для Европы газ на сумму 10 млн долл в день

О том, что «Газпром» сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. Это происходило на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток»

Газпром сжигает предназначенный для Европы газ на сумму 10 млн долл в день

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции «Шельф северных морей», которая проходит в Норвегии, обратил внимание на то, что Россия сжигает газ, который предназначен для транспортировки в Европу. Зеленский обращался к участникам конференции по видеосвязи.

Россия использует экономическое давление, «давит ценовым кризисом и бедностью», чтобы ослабить Европу в момент, когда Украине нужна поддержка европейских союзников в войне с РФ, подчеркнул Зеленский. 

«Российское государство, его должностные лица и компании, такие как «Газпром», работают на создание кризисов и на то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на €10 млн каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе и не имеет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей. €10 млн в огонь каждый день на границе России – это сотни миллионов евро дополнительных расходов из карманов европейского среднего класса, обычных рабочих, пенсионеров за энергию. И так же каждый день – из-за завышенных цен на рынке, из-за дефицита, из-за того, что Россия пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой», – сказал он. 

Зеленский отметил, что нормальный рыночный игрок поставил бы свободный объем газа на рынок.

«Государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен. И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всех нас, против всех вас, против всей объединенной Европы», – добавил президент Украины.

О том, что «Газпром» сжигает газ, который предназначен для поставки в Европу, стало известно в начале августа. Финское издание Yle сообщал, что это происходит на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». 

5 августа Совет Европейского союза утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Материалы по теме
Катастрофа для газовой отрасли
Франция обвинила Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия
Суточная добыча газа компанией «Газпром» упала до минимума с 2008 года
Сейчас на главной
Ряд немецких компаний подозреваются в продаже России прекурсоров для «Новичка»
Немецкие таможенники провели обыски в нескольких компаниях, которых подозревают в продаже России химикатов-прекурсоров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия
«Оборона держалась на супергероях»
война в украине
«Оборона держалась на супергероях»
Три месяца назад в российском плену оказались более 2500 бойцов с завода «Азовсталь». Они 86 дней держали оборону Мариуполя. Бойцы с позывными Комбат, Торк и Вишня, которые были ранены, вместе попали плен, а потом были обменяны на российских пленных, рассказали, как они выживали без еды, питьевой воды и лекарств
ІТ-сектор Беларуси потерял более 10 000 работников с начала года
ІТ-сектор
ІТ-сектор Беларуси потерял более 10 000 работников с начала года
В ІТ-секторе Беларуси за июль из компаний ушли более 3 000 человек – вдвое больше, чем в прошлом году. За семь месяцев уволившихся специалистов уже больше, чем за весь прошлый год
Первые большие партии вооружения по ленд-лизу придут в Украину в конце октября
война в украине
Первые большие партии вооружения по ленд-лизу придут в Украину в конце октября
По закону о ленд-лизе, принятом в США, Украина в лучшем случае получит первое вооружение через два месяца. Такое мнение в интервью Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт
Общество
Президент Российской академии наук посчитал оправданным помещение в СИЗО ученых, обвиняемых в госизмене
1 сентября в Новосибирске состоялось заседание президиума Сибирского отделения РАН, где бывший глава отделения Александр Асеев поднял тему уголовного преследования новосибирских ученых
В России впервые возбудили дела против военнослужащих по статье о «фейках» про армию
война в украине
В России впервые возбудили дела против военнослужащих по статье о «фейках» про армию
Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о «фейках» про армию России с момента ее вступления в силу достигло 100, среди них впервые появились военнослужащие
Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины
Германия
Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины
Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ
Нацполиция Украины назвала, сколько захвачено предприятий на оккупированных территориях
Национальная полиция Украины открыла 260 уголовных производств по захвату предприятий российскими военными, включая те, которые находятся на временно оккупированных территориях
США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн
США
США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн
США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл». Считается, что самолет находится в России
Россия планирует покупку $70 млрд в юанях и других валютах «дружественных» государств
Валютные резервы
Россия планирует покупку $70 млрд в юанях и других валютах «дружественных» государств
Россия рассматривает план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продаж своих активов
Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа
Китай
Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа
Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигателей КамАЗу, которые в России ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы НефАЗ
Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года и объявил амнистию участникам январских протестов
Катастрофа для газовой отрасли
Газпром
Катастрофа для газовой отрасли
Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы – это особенно ярко видно в последние месяцы. «Газпром» радикально снизил поставки по «Северному потоку», а в ночь на среду вообще приостановил поставки
Авторская колонка
«Падёж-внедрёж»
В те несколько лет, когда Горбачев пребывал у власти, мы были, конечно, по разные стороны баррикад. Я и тогда считал, и сейчас считаю, что, вопреки сложившемуся мнению, Михаил Сергеевич не «развалил СССР», а наоборот прилагал все силы для его сохранения
Мальгин Андрей
Во Франции нашли тысячи неплательщиков налогов с помощью искусственного интеллекта
франция
Во Франции нашли тысячи неплательщиков налогов с помощью искусственного интеллекта
Налоговая служба Франции нашла с помощью искусственного интеллекта тысячи неплательщиков. ИИ обнаруживает бассейны по спутниковым снимкам и сверяет их с базами кадастровой службы
Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы
Президент Украины, во время своего выступления на Forum 2000 в Праге, призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
швеция
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
Общий объем пакета помощи, который премьер Магдалена Андерссон анонсировала еще 29 августа – 1 млрд шведских крон (около 100 млн долларов). Половина средств предусмотрена на военную помощь
«Альянс учителей» призвал бойкотировать патриотические уроки
Альянс учителей
«Альянс учителей» призвал бойкотировать патриотические уроки
Движение «Мягкая сила» и «Альянс учителей» опубликовали открытое письмо с призывом к родителям школьников «не отпускать детей на уроки пропаганды» и к педагогам — бойкотировать занятия