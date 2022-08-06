Валерий Авдерин: О производственном процессе
В молодые годы я работал токарем на большом машиностроительном заводе. Если я не принимал какую-то конкретную работу от своего сменщика, то в начале смены мне привозили коробку, две, три… каких-нибудь железяк и давали технологическую карту на мою операцию. Типа, эти втулки я должен расточить до такого-то размера, а сверху на них проточить ещё такую канавку. В технологической карте была прописана оснастка, я шёл с этой картой в инструментальную кладовую – и там девочки подбирали мне всё, что нужно для работы. Инструмент режущий, измерительный, кондукторы для крепления заготовки… На складе всегда всё было. Хотя качество инструмента было очень разное. Иным резцом или сверлом работаешь полсмены, а другой резец перетачиваешь каждые 20 минут. Плюс закалка заготовок тоже выполнялась часто на глазок – и перекаленные детали редкостью не были. На таких инструмент садится просто на раз. Тогда заготовки возвращались в термичку – для отпуска.
Что делал завод? Двигатели для новейших истребителей. Представьте, как было тогда организовано производство утюгов или сковородок… Хотя там сами технологии будут попроще. Но всё зачастую тоже делалось на глазок.
Помню, самые плохие резцы были Ереванского завода. Их по нормальному можно было выбрасывать, даже не вскрывая упаковку. Потом у нас были ещё ереванские лампочки – перегорали через неделю.
Тогда я понял, что от любых даров Кавказа (кроме сельхозпродукции), если есть возможность, лучше отказываться сразу. Потом, бывая там, уже своими глазами увидел, что везде все норовят что-то сэкономить, толкнуть налево, положить в карман… Именно так в советские годы была выстроена вся экономика Кавказа и Закавказья.
Я пришёл на завод в середине 1970-х. Однако, завод в значительной мере был оснащён новейшим импортным оборудованием – из тогда ещё Западной Германии, Великобритании, США… Не говоря о ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польши, Болгарии… Все европейские соцстраны выпускали какие-то станки. Просто я их видел, я их трогал, я на них работал. Так что не надо думать, мол, в советские времена мы сами себя всем обеспечивали. Хренушки! Самые лучшие станки и тогда приходили от буржуёв. Когда поработаешь на советском станке, потом на гэдээровском, потом на западногерманском – начинаешь очень хорошо понимать разницу между ними. Это – как последовательно ездить на Запорожце, Москвиче и Жигуле. Содранный с Фиата Жигуль и трогается плавно, и идёт бесшумно, и в салоне тепло, и тормозит, как только нажмёшь на педаль. Правда, сыпаться, сука, начинает очень быстро – потому что собран-таки в России.
С другой стороны, были на заводе ещё дореволюционные станки. Там были шильдики с ятями. Но они тоже вполне нормально выполняли какие-то черновые операции. Кстати – и эти станки были американскими.
Поэтому сегодняшние разговоры про глобальное замещение я ничем, кроме скудоумия, объяснить не могу. Вы думаете, созданные в 30-е годы Магнитка, ГАЗ и Харьковский танковый работали на сделанном в советской стране оборудовании? Они были полностью (ПОЛНОСТЬЮ!) закуплены в Америке. Вплоть до всяких расходных материалов: резцов, свёрел, эмульсии, смазки… Вместе со станками везли и заводские электростанции, фермы перекрытий, оконные рамы, открывающиеся фрамуги, разобранные системы вентиляции и отопления…
Американцы делали проекты этих заводов – и поставляли их в полном комплекте. Всё включено! Оставалось только собрать (что тоже делалось поставщиками или под их руководством), обучить персонал – и начать работать. А вы думаете, почему так быстро в голодной стране на пустом месте начинали работать промышленные гиганты!? За всё спасибо дяде Сэму!