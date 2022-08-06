Меню
Общество
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
Авторская колонка
06 августа 2022, 14:33
Валерий Авдерин: О производственном процессе
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: О производственном процессе

Валерий Авдерин: О производственном процессе

В молодые годы я работал токарем на большом машиностроительном заводе. Если я не принимал какую-то конкретную работу от своего сменщика, то в начале смены мне привозили коробку, две, три… каких-нибудь железяк и давали технологическую карту на мою операцию. Типа, эти втулки я должен расточить до такого-то размера, а сверху на них проточить ещё такую канавку. В технологической карте была прописана оснастка, я шёл с этой картой в инструментальную кладовую – и там девочки подбирали мне всё, что нужно для работы. Инструмент режущий, измерительный, кондукторы для крепления заготовки… На складе всегда всё было. Хотя качество инструмента было очень разное. Иным резцом или сверлом работаешь полсмены, а другой резец перетачиваешь каждые 20 минут. Плюс закалка заготовок тоже выполнялась часто на глазок – и перекаленные детали редкостью не были. На таких инструмент садится просто на раз. Тогда заготовки возвращались в термичку – для отпуска.

Что делал завод? Двигатели для новейших истребителей. Представьте, как было тогда организовано производство утюгов или сковородок… Хотя там сами технологии будут попроще. Но всё зачастую тоже делалось на глазок.

Помню, самые плохие резцы были Ереванского завода. Их по нормальному можно было выбрасывать, даже не вскрывая упаковку. Потом у нас были ещё ереванские лампочки – перегорали через неделю.

Тогда я понял, что от любых даров Кавказа (кроме сельхозпродукции), если есть возможность, лучше отказываться сразу. Потом, бывая там, уже своими глазами увидел, что везде все норовят что-то сэкономить, толкнуть налево, положить в карман… Именно так в советские годы была выстроена вся экономика Кавказа и Закавказья.

Я пришёл на завод в середине 1970-х. Однако, завод в значительной мере был оснащён новейшим импортным оборудованием – из тогда ещё Западной Германии, Великобритании, США… Не говоря о ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польши, Болгарии… Все европейские соцстраны выпускали какие-то станки. Просто я их видел, я их трогал, я на них работал. Так что не надо думать, мол, в советские времена мы сами себя всем обеспечивали. Хренушки! Самые лучшие станки и тогда приходили от буржуёв. Когда поработаешь на советском станке, потом на гэдээровском, потом на западногерманском – начинаешь очень хорошо понимать разницу между ними. Это – как последовательно ездить на Запорожце, Москвиче и Жигуле. Содранный с Фиата Жигуль и трогается плавно, и идёт бесшумно, и в салоне тепло, и тормозит, как только нажмёшь на педаль. Правда, сыпаться, сука, начинает очень быстро – потому что собран-таки в России.

С другой стороны, были на заводе ещё дореволюционные станки. Там были шильдики с ятями. Но они тоже вполне нормально выполняли какие-то черновые операции. Кстати – и эти станки были американскими.

Поэтому сегодняшние разговоры про глобальное замещение я ничем, кроме скудоумия, объяснить не могу. Вы думаете, созданные в 30-е годы Магнитка, ГАЗ и Харьковский танковый работали на сделанном в советской стране оборудовании? Они были полностью (ПОЛНОСТЬЮ!) закуплены в Америке. Вплоть до всяких расходных материалов: резцов, свёрел, эмульсии, смазки… Вместе со станками везли и заводские электростанции, фермы перекрытий, оконные рамы, открывающиеся фрамуги, разобранные системы вентиляции и отопления…

Американцы делали проекты этих заводов – и поставляли их в полном комплекте. Всё включено! Оставалось только собрать (что тоже делалось поставщиками или под их руководством), обучить персонал – и начать работать. А вы думаете, почему так быстро в голодной стране на пустом месте начинали работать промышленные гиганты!? За всё спасибо дяде Сэму!

Сейчас на главной
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Турция
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Турецкий лидер назвал примером позитивного результата диалога Москвы и Анкары заключение сделки об экспорте зерна и выразил надежду, что она поспособствует дипломатическому решению украинского кризиса
Иван Ургант ответил на требование депутатов уволить его, если он не поддержит военные действия России в Украине
иван Ургант
Иван Ургант ответил на требование депутатов уволить его, если он не поддержит военные действия России в Украине
Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры и искусства потребовала уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева
Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе
Азербайджан
Азербайджан объявил о взятии под контроль горы Буздух и близлежащих высот в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что под контроль армии перешли гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе. 3 августа Минобороны Азербайджана сообщило о начале спецоперации «Возмездие
Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией
латвия
Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией
Также с 1 августа временно теряет силу соглашение между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа
Израиль
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа
Отношения между Израилем и сектором Газа остаются напряженными после того, как армия Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламский Джихад»
Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции
Ротенберги
Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции
Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании, чтобы вывести деньги из России. Это помогло бизнесменам обойти санкции США
Почему Людмила Путина молчала, пока Кабаева рожала? Цену молчания вычислила команда Навального
коррупция
Почему Людмила Путина молчала, пока Кабаева рожала? Цену молчания вычислила команда Навального
Соратники Навального нашли у Путиной и ее нового мужа (младше ее на 20 лет) Артура Очеретного две квартиры в испанской Малаге и прочие квартиры, и особняки
Глава украинского Amnesty заявила об увольнении после выхода доклада организации о нарушениях ВСУ
война в украине
Глава украинского Amnesty заявила об увольнении после выхода доклада организации о нарушениях ВСУ
В докладе, опубликованном Amnesty International, говорилось, что украинские военные подвергают опасности мирных жителей, размещая свои позиции в жилых районах в районах
Общество
Россиянам в жару посоветовали пить разбавленное вино
Россиянам в жаркую погоду посоветовали удалять жажду минеральной водой, натуральным квасом или разбавленным вином. Такую рекомендацию дал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков)
В Украине арестован бывший замглавы управления военной разведки
СБУ
В Украине арестован бывший замглавы управления военной разведки
В Украине арестован бывший заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Имени арестованного она не назвала
По делу о госизмене арестован третий новосибирский ученый - глава института РАН
Аресты ученых
По делу о госизмене арестован третий новосибирский ученый - глава института РАН
Директор Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене
Украина начинает массовую конфискацию российских активов
конфискация имущества
Украина начинает массовую конфискацию российских активов
Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации более 900 объектов российской собственности в стране. Об этом говорится на сайте украинского кабмина
Болгария остановила выдачу виз российским туристам и владельцам недвижимости
Болгария
Болгария остановила выдачу виз российским туристам и владельцам недвижимости
Консульство Болгарии в Москве приостановило прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации»
В Великобритании из-за аномальной жары впервые пересох исток Темзы
Великобритания
В Великобритании из-за аномальной жары впервые пересох исток Темзы
В крупнейшей британской компании по водоснабжению Thames Water призвали граждан экономнее относиться к использованию воды
Президент Мексики предложил объявить глобальное перемирие на пять лет
мексика
Президент Мексики предложил объявить глобальное перемирие на пять лет
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил остановить все войны на Земле как минимум на пять лет. По его мнению, подобное перемирие может инициировать ООН
Россия запустит иранский спутник-шпион, чтобы следить за Украиной
Спутники слежения
Россия запустит иранский спутник-шпион, чтобы следить за Украиной
Россия на следующей неделе собирается отправить на орбиту разведывательный спутник, сделанный по заказу Ирана для слежки за военными целями на Ближнем Востоке
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 20%
пожары
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 20%
Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась до 126 тыс. га, следует из данных Авиалесоохраны. В тушении пожаров задействовано более 3 тыс. человек и свыше 300 единиц техники
В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский канал в Telegram. Мужчину обвинили в том числе в использовании буквы Z, ставшей символом российского вторжения в Украину