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30 августа 2022, 00:18
Валерий Авдерин: Он виноват уж тем, что он – не Лукашенко
Авдерин Валерий
Публицист
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Валерий Авдерин: Он виноват уж тем, что он – не Лукашенко

Валерий Авдерин: Он виноват уж тем, что он – не Лукашенко

Помните, как в крыловской басне Волк искал повод, чтобы съесть Ягнёнка? Искал за ним хоть какую-то вину. И в конце концов объявил: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

А помните президентские выборы в России в 2018-м году? И как в ходе выборов и после них прессовали набравшего под 12% голосов избирателей Павла Грудинина. Думаю, в реальности он набрал существенно больше. Многие мои даже не симпатизирующие коммунистам знакомые голосовали именно за него. После чего наверху решили, что этого человека следует опасаться. Что он зарвался. Думаю, в 2024-м году его к выборам просто не допустят.

А выборы 2020-го года в Белоруссии… Из трёх реальных кандидатов двух (Сергея Тихановского и Виктора Бабарико) посадили. Третьему, Валерию Цепкало, пришлось бежать из страны. Зарегистрировали только откровенно не пользующихся доверием избирателей кандидатов, результаты которых не вышли потом даже за пару процентов.

Под массовым давлением снизу в конце концов зарегистрировали жену сидящего в тюрьме Тихановского Светлану. Мол, кто будет голосовать за эту домохозяйку? Но отчаявшиеся избиратели проголосовали за неё. После чего Лукашенко нарисовал себе 80% голосов, а Тихановскую выдавили из страны.

Вот результаты уличного опроса среди определившихся за несколько дней до выборов (2–7 августа 2020. Проект «Народный опрос»):

Тихановская       67,6 %                                                

Лукашенко           21,5 %                                                

Все остальные     1,9 %                                                

Против всех          9 %

Заметьте, в обстановке постоянного террора силовиков сказать вслух, что я буду голосовать против Лукашенко – это реальный риск. И при этом почти 70% опрошенных признались, что будут голосовать за Тихановскую. В реальности таких однозначно было больше. Но, испугавшись людей с опросными листами, многие соврали, что проголосуют за Лукашенко.

В принципе, изначально было понятно, что любой, кто может претендовать на серьёзный процент голосов избирателей, или будет не допущен к голосованию, или сядет в тюрьму, или снимет свою кандидатуру. Что и было осуществлено силами белорусского КГБ и МВД.

На всех реальных кандидатов тут же возбуждались уголовные дела, про них рассказывались сказки, что они агенты запада, взяточники, мошенники…

И это вовсе не потому, что они придерживались какого-о неправильного политического курса. Можно быть лукашенковцем больше самого Лукашенко, путинцем больше самого Путина – и оказаться в кутузке в качестве врага народа. Дело не во взглядах. А в персонах.

Чтобы стать президентом Беларуси, надо соответствовать нескольким обязательным и совершенно несложным требованиям:

1.    Иметь имя Александр

2.    Отчество кандидата может быть только Григорьевич

3.    Фамилия – только Лукашенко

4.    Дата рождения – чётко 30 августа 1954 года

5.    Место же рождения – посёлок Копысь Оршанского района Витебской области

Если человек соответствует этим простым требованиям – кресло президента ему гарантируется.

Так же и в России. Только имя кандидата должно быть Владимир, отчество Владимирович, фамилия Путин… Там ещё несколько несложных требований.  Цвет галстука и фасон ботинок при этом может быть произвольным. Как видите: ничего лишнего…

В общем, я для экономии государственных денег и общественных сил внёс бы эти простые требования к кандидатам в Конституцию. И России, и Белоруссии. Естественно, с учётом вышеназванных национальных особенностей.

Там Григорьич, здесь Владимирыч… И так далее…

Конечно, с нынешней Думой можно вообще отменить все выборы. Но это лишит кандидата ощущения радости победы. Побеждать – это так здорово!

А что в списках будет только одно имя – так россиян старшего поколения этим не удивишь. Они 70 лет, всё советское время, голосовали только так. Без какой-либо альтернативы.

Выборы же при таких раскладах надо проводить чаще. Для начала ежегодно, а потом ежемесячно. Это ничего не изменит, зато Самому будет приятно. Каждый месяц у него будет инаугурация. Хорошее развлечение для скучающего в бункере деда!

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