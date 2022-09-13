Киев призвал не снимать санкций с России, пока она не прекратит военную агрессию и не компенсирует Украине ущерб
В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины, разработанные по поручению Владимира Зеленского
В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины, разработанные по поручению Владимира Зеленского. В них предлагается создать Киевский договор безопасности — документ о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и страны-гаранты.
В числе гарантов Украина рассматривать основную группу стран-союзников: США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Расширенная группа партнеров, включающая Японию и Южную Корею, также должна поддержать набор гарантий невоенного характера. Он будет включать пакет санкций, автоматически повторно применяющихся
при новой российской агрессии, говорится в документе.
Самой сильной гарантией безопасности в документе называется способность Украины защищаться от агрессора. Для этого стране нужны:
ресурсы на содержание вооруженных сил, способных противостоять армии России;
инвестиции в оборонную промышленность;
масштабная поддержка оружием и разведдаными со стороны союзников;
овместные военные учения под эгидой Европейского союза и НАТО.
Кроме того, страны-гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, пока Москва: не прекратит военную агрессию, не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный вторжением.
«Мы должны сделать так, чтобы лозунг „Можем повторить“ вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только „Никогда снова“. Для этого нам нужна военная мощь. <...> Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.