Северогарантический альянс
Украина предлагает создать новый блок вокруг себя
Киев обнародовал проект международного договора, предполагающего предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Гарантии выписаны как жесткие обязательства, которые на себя должны взять США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и другие страны. Их общей целью должно стать укрепление украинских вооруженных сил настолько, чтобы они могли противостоять России. В Москве уверены, что Украина запрошенного не получит. Но на всякий случай грозят выходом нынешней военной кампании на некий «другой уровень».
Киев, воодушевленный последними успехами своих вооруженных сил в Харьковской области, пошел еще и в дипломатическое наступление. Началось оно с громкого события. Во вторник, 13 сентября, украинский президент Владимир Зеленский встретился с сопредседателями международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины — главой собственного офиса Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Группа Ермака-Расмуссена с 1 июля работала над рекомендациями, на основании которых должен быть подготовлен «Киевский договор по безопасности».
Пакет рекомендаций был опубликован на сайте украинского лидера сразу после его встречи с господами Ермаком и Расмуссеном. Десятистраничный документ в основном предполагает усиление военной мощи Украины и увеличение ее вооруженных сил.
Андерс Фог Расмуссен по этому поводу заявил: «Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению». Речь, по его словам, идет не об обязательстве воздерживаться от каких-либо действий, как это было в печально известном «Будапештском меморандуме», а «наоборот, предоставлять все то, что необходимо Украине для обеспечения своей защиты».
В списке стран, которые возьмут на себя обязательства помогать Украине обеспечивать свою безопасность, Киеву хотелось бы видеть США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Эта группа государств названа в проекте рекомендаций «странами-союзниками».
При этом украинская сторона настаивает: гарантии должны быть не декларативными, а юридически обязывающими. «Документ, который мы сегодня представляем, — это рекомендации, — заявил на презентации документа Андрей Ермак. — Он не является окончательным текстом будущего договора по безопасности. Но я хотел бы отметить важность для нас того, чтобы этот документ был юридически обязательным».
Крайне важно, отметил глава офиса президента Украины, чтобы в этом документе любой потенциальный агрессор видел: «если он что-то сделал — в течение 24, 48, 72 часов произойдет вот это и это». «И непосредственно в тексте договора, безусловно, эти сроки будут указаны», — пообещал господин Ермак.
Аналогов подобного документа нет. И в Киеве это отдельно подчеркивают: «Это будут первые подобные гарантии в XXI столетии, и они могут заложить основы для нового порядка безопасности в Европе».
В проекте отмечается, что самая главная гарантия безопасности Украины — это ст. 51 Устава ООН, гарантирующая государству право на оборону. Чтобы эта гарантия была обеспечена, пишут авторы документа, Киеву нужны ресурсы для содержания «многочисленных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации».
Для этого, в свою очередь, потребуются «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия, разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО».
Кроме того, гарантии безопасности должны быть твердыми и четко сформулированными. Они, отмечается в опубликованном проекте, будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной: «Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности».
Список конкретных шагов, на которые должны пойти «страны-союзники», уже очерчен, и он весьма внушительный. Он включает создание Украиной «надежной системы обороны своих территорий, ориентированной на сдерживание и успешную защиту от актов агрессии».
Страны-гаранты должны будут оказывать Киеву финансовую помощь, в том числе безвозвратную, как для восстановления разрушенной инфраструктуры, так и для поддержки и развития оборонно-промышленной базы Украины.
Им также надлежит обеспечить передачу Киеву технологий и экспорт вооружений, координировать между собой поставки ресурсов, военного оборудования и амуниции. В результате у Украины должны появиться современные оборонные системы, включая системы для защиты ключевых населенных пунктов и границ путем развертывания воздушной и морской противоракетной обороны, кибермощностей, передовых радиолокационных комплексов.
В проекте рекомендаций отмечается, что Украина, как страна-кандидат на вступление в ЕС, может получить привилегированный доступ к европейским финансам — главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира.
Предусматривается и значительное увеличение численности сил территориальной обороны, которые должны включать всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет: «По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна содержать достаточно большие силы территориальной обороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу».
Предполагается, что наработанные рекомендации лягут в основу документа под названием «Киевский договор по безопасности» — Kyiv Security Compact. Однако Андрей Ермак пояснил, что будущая структура безопасности Украины должна предусматривать не только большой рамочный договор, но и возможность подписания подробных двусторонних соглашений, а также договоров, целью которых может быть решение определенных вопросов, таких как соглашения по воздушной безопасности, чтобы защитить украинское небо, или по безопасности в Черноморском регионе. «Важно, чтобы все эти соглашения были ратифицированы парламентами стран, что придавало бы им юридически обязывающий характер»,— заявил господин Ермак.
Запросы Украины, перечисленные в пакете рекомендаций, выглядят крайне амбициозными. В Киеве, впрочем, особо не скрывают воодушевления, в основе которого — продвижение украинских вооруженных сил в Харьковской области. В конце прошлой недели в украинской столице прошла ежегодная, уже 17-я по счету, встреча «Ялтинской европейской стратегии» (форум YES — до 2014 года проводился в Крыму). В нем приняли участие Владимир Зеленский и около 400 действующих и бывших политиков, а также экспертов со всего мира. «Мы не можем себе позволить остановиться», — заявил на встрече господин Зеленский. Основатель форума бизнесмен Виктор Пинчук и вовсе допустил, что следующая встреча пройдет в Крыму. «В следующем году в Ялте — сейчас это звучит как реальный план», — отметил он.