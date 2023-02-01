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Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
01.02.2023 16:40

После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги

Администрация Иваново дала указания рассказать о местонахождении и поставить таблички с указаниями ближайших бомбоубежищ и укрытий для населения

После новых атак ВСУ жителям России начали рассказывать, где находятся укрытия и что делать при сигналах тревоги

Администрация Иваново дала указания рассказать о местонахождении и поставить таблички с указаниями ближайших бомбоубежищ и укрытий для населения. Это сделано по итогам совещания правительства Ивановской области, прошедшего 16 января, пишет издание «Можем объяснить». В документе, с которым ознакомилась редакция, сказано, что все работы по установке табличек и информировании нужно закончить к концу февраля. Жителям Иваново также расскажут как себя вести при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

К документу приложены рекомендации, как дооборудовать заглубленные помещения и подвалы в многоквартирных домов. Среди прочих в укрытии необходимо: поставить дополнительные краны для технической и питьевой воды, организовать вентиляцию и канализацию, установить освещение и отопительные приборы, поставить лавки и контейнеры для мусора. Такое помещение должно быть рассчитано на нахождение в нем людей в течение 12 часов.

Указатели на убежища стали появляться и в других российских городах. Например, они появились в Нижнем Тагиле, Воронеже, Ростове и Волгограде. Однако наличие табличек не означает, что попасть в укрытие можно. Местные жители жалуются, что указатели могут вести на закрытые подъезды или запертые и занимаемые офисами подвалы.

Еще осенью российские власти принципиально не рассказывали людям, где находятся бомбоубежища и укрытия. А на вопросы об их наличии и состоянии заявляли, что это секретная информация.

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