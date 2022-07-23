Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду
Прокуратура Молдавии запросила разрешение на арест лидера парламентской фракции оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Мариана Керпек. Госпожу Таубер задержали в минувший четверг, 21 июля, в рамках двух уголовных дел.
Политическая партия «Шор» была основана 13 июня 1998 года под названием «республиканское общественно-политическое движение "Равноправие"». В 2016 году партию переименовали в политическую партию «Шор». В 2019 году лидер партии Илан Шор оказался в центре громкого коррупционного скандала и покинул страну.
«Прокуратура по борьбе с коррупцией запросила в суде меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней»,— сообщила госпожа Керпек в беседе с ТАСС. Как пояснила представитель ведомства, госпожа Таубер является фигуранткой двух уголовных дел. Одно из них касается финансирования партии преступной организацией, а второе — фальсификации финансового отчета партии за первое полугодие 2022 года.
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду. Политик выразила готовность сотрудничать со следствием «для восстановления справедливости».
Вчера, 22 июля, сторонники партии «Шор» устроили акцию протеста у здания Генпрокуратуры страны в Кишиневе, требуя освобождения Марины Таубер. Манифестанты установили палатки перед зданием ведомства, однако правоохранительные органы не дали им это сделать. В 2021 году после победы в первом туре выборов мэра города Бельцы (второй по численности город Молдавии после Кишинева) госпожу Таубер отстранили от участия в избирательной гонке, что вызвало возмущение у политиков и экспертов.