Власти Дагестана выплатят семьям мобилизованных по 100 тыс. рублей
Глава республики Сергей Меликов обратился к главам муниципалитетов и военкомам на местах с просьбой «организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены»
Семьи мобилизованных дагестанцев получат по 100 тыс. руб., сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Он обратился к главам муниципалитетов и военкомам на местах с просьбой «организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены».
«Пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки. И единовременная выплата — лишь один из способов их поддержать»,— написал господин Меликов.
Администрация главы и правительства республики сообщила, что Сергей Меликов поручил правительству Дагестана принять пакет мер поддержки семьям мобилизованных.
Заявленную им единовременную региональную выплату 100 тыс. руб. предлагается исключить при расчете среднедушевого дохода семей, претендующих на иные меры социальной поддержки, по которым предусмотрена оценка уровня доходов семьи.
Кроме того, предлагается ввести специальную квоту для поступления детей мобилизованных в вузы, предоставить им возможность бесплатно посещать кружки, секции, ввести особый порядок оказания услуг соцобслуживания пожилым членам семьи и инвалидам, оказывать содействие членам семей мобилизованных в обеспечении их рабочими местами в первоочередном порядке, освободить мобилизованных родителей (законных представителей) детей от платы за услуги государственных и муниципальных дошкольных учреждений.
Глава Дагестана поручил доработать и дополнить этот пакет мер и принять постановлением правительства в самое ближайшее время, говорится в сообщении.