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Украина
02.01.2023 13:39

Телеграм-каналы сообщают о гибели нескольких сотен мобилизованных под Макеевкой в результате удара ВСУ

Первыми об обстреле населенного пункта Макеевка в Луганской области сообщили в ночь с 31 декабря на 1 января РИА Новости и ТАСС со ссылкой на координационный центр самопровозглашенной ДНР

Телеграм-каналы сообщают о гибели нескольких сотен мобилизованных под Макеевкой в результате удара ВСУ

Первыми об обстреле населенного пункта Макеевка в Луганской области сообщили в ночь с 31 декабря на 1 января РИА Новости и ТАСС со ссылкой на координационный центр самопровозглашенной ДНР. В это же время, как утверждали агентства, был обстрелян центр Донецка, в результате чего, как стало известно позднее, пострадали три человека. Об ударе украинских сил по российским позициям в районе Макеевки в ночь на 1 января также сообщил провоенный телеграм-канал «Рыбарь».

Утром 1 января сообщения начали появляться и в украинских телеграм-каналах. В них говорилось, что удар был нанесен около полуночи по зданию ПТУ №19, где расположились российские военные. По данным телеграм-каналов, в результате удара были убиты сотни человек — в разных источниках приводятся цифры от 300 до 600 погибших. ТАСС со ссылкой на координационный центр самопровозглашенной ДНР еще ночью сообщал, что погибли не менее 15 человек.

К вечеру сообщения об ударе по базе в Макеевке стали появляться и в каналах российских военкоров. Известный под именем colonelcassad военкор Борис Рожин написал, что здание ПТУ, в котором размещались мобилизованные, было обстреляно из установки HIMARS и что в результате удара «существенное количество убитых и раненых».

Другие провоенные телеграм-каналы практически ничего не пишут о числе погибших, однако, резко критикуют командование за размещение личного состава скученно в зданиях вместо укрытий и призывают сделать выводы и привлечь виновных к ответственности. «Не знаю, сколько людей пострадало — двое, трое убитых, хотя говорят, гораздо больше… Разницы нет, трагедия, в любом случае», — написал репортер ВГТРК Александр Сладков.

На уровне официальных лиц об ударе высказался пока только «замминистра информации» самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Он написал, что по словам местных жителей, удар был нанесен ровно в 00:01 — по его данным, из установки HIMARS. Безсонов раскритиковал «высокое командование», которое «до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия» за то, что мобилизованных не рассредоточили по разным объектам. О числе погибших Безсонов ничего не сказал.

В районе Макеевки уже не первый месяц идут интенсивные бои. Минобороны России регулярно упоминает ее в своих сводках, сообщая то о перехваченных снарядах и сбитых беспилотниках, то об уничтожении украинских боевых машин в этом районе (в последний раз — 25 декабря). Официально удар по Макеевке ни командование ВСУ, ни российское Минобороны не комментировали.

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