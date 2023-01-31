Мобилизованного из Кольчугино приговорили к году колонии за оставление места службы
15 октября 2022 года военкомат мобилизовал Андрианова для участия в военном вторжении в Украину в должности повара и в звании рядового
Мобилизованного из Кольчугино приговорили к году колонии за оставление места службы, он сбежал из учебного центра для мобилизованных и уехал домой, чтобы не отправляться на войну.
Владимирский военный гарнизонный суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении мобилизованного на войну в Украину жителя города Кольчугино Дмитрия Андрианова, обвиняемого по новой статье об оставлении места службы в период военного времени или мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ), говорится в приговоре суда.
В документе сообщается, что 15 октября 2022 года военкомат мобилизовал Андрианова для участия в военном вторжении в Украину в должности повара и в звании рядового. Для прохождения подготовки жителя Кольчугино отправили в учебный центр для мобилизованных, расположенный в городе Коврове Владимирской области.
«25 октября 2022 года Андрианов с целью временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе, желая отдохнуть, в период мобилизации, самовольно покинул место службы и убыл по месту своего жительства. Находясь дома, Андрианов проводил время по своему усмотрению. В органы государственной власти и военного управления по поводу незаконного нахождения вне воинской части он не обращался.
4 ноября 2022 года в 9 часов 20 минут Андрианов явился в военную комендатуру города Ковров Владимирской области, заявив о самовольном оставлении им места службы, в связи с чем, его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено. Подсудимый Андрианов виновным себя в содеянном признал полностью»,
– сказано в приговоре.
Ранее тот же суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Липецкой области Виталия Рязанова, мобилизованного на войну в Украину. Чтобы не принимать участие в боевых действиях он сбежал из учебного центра для мобилизованных в Коврове и почти 12 дней подряд употреблял алкоголь в баре. Там же военнослужащий ночевал.