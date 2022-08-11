Китайский бренд Realme вышел на 2-е место по продажам смартфонов в России, обойдя Apple и Samsung вместе взятые
Прямой импорт смартфонов Apple и Samsung полностью прекращен, а параллельный не работает в нужном для замещения объеме, поэтому запасы устройств у ретейлеров заканчиваются
Китайский вендор Realme опередил по продажам смартфонов в России в штуках Apple и Samsung вместе взятые, следует из отчета МТС. В топе продаж в денежном выражении — Xiaomi и Poco с долей 35%. Прямой импорт смартфонов Apple и Samsung полностью прекращен, а параллельный не работает в нужном для замещения объеме.
Китайский вендор Realme занял второе место по продажам смартфонов в штуках с долей в 17%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС. Для сравнения: в июне доля Realme была на уровне 13,4%. Лидирует Xiaomi: его доля вместе с суббрендом Poco достигла 42%.
На Apple и Samsung пришлись доли в 7% и 8,5% соответственно. В прошлом месяце у компаний продажи смартфонов в штуках в России были выше: у Apple — 9,7%, у Samsung — 10,9%.
В денежном выражении ситуация схожая. По данным МТС, на первом месте Xiaomi и Poco с долей 35%, на втором — Apple с 25%, на третьем — Realme с 12,5%. За ними следуют Samsung с 11%, а замыкает пятерку Tecno с долей в 4%.
Прямой импорт смартфонов Apple и Samsung полностью прекращен, а параллельный не работает в нужном для замещения объеме, поэтому запасы устройств у ретейлеров заканчиваются, пояснил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. По его оценке, поставки американских и корейских смартфонов сократились на 80–90% по сравнению с началом года.
В конце июля операторы связи зафиксировали максимальное за пять лет падение продаж новых смартфонов. Один из источников «Ведомостей» оценил продажи новых устройств как «самые низкие за десятилетие», а в денежном выражении падение достигло «уровня пандемийного 2020 года».