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Бизнес
Россиян будут «лечить гвоздями»
28 июля 2022, 13:09

Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза

Дистрибуторы электроники в России столкнулись со значительным сокращением поставок на фоне войны в Украине и последовавших санкций, а также ухода брендов из страны

Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза

Дистрибуторы электроники в России столкнулись со значительным сокращением поставок на фоне войны в Украине и последовавших санкций, а также ухода брендов из страны. Как пишет «Коммерсантъ», по части позиций падение составляет до 75% по сравнению с прошлым годом, а «настоящий дефицит» ожидается в магазинах в начале осени.

Полки в магазинах уже начали пустеть, ситуацию пока спасают запасы первого квартала. Тогда поставки выросли на 20% в штучном выражении, рассказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Татьяна Скокова. Особо она отметила дефицит устройств Apple и Samsung. Об этом же говорят представители «Ланита» и «Марвел-Дистрибуции».

Во II квартале 2022 года продажи смартфонов в России рухнули на 23% и стали «самыми низкими за десятилетие», а с начала года в России было реализовано чуть более 10 млн устройств.

По подсчетам аналитического центра GS Group, из-за запрета США на экспорт американской микроэлектроники в РФ компании Apple, Samsung, Xiaomi и Realme суммарно потеряют до $10 млрд в год.

Ритейлеры не разделяют опасений дистрибуторов. Торговые сети утверждают, что продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. Представители «М.Видео-Эльдорадо», МТС, и «МегаФона» рассказали изданию, что покупателям доступны все флагманские смартфоны известных брендов, игровые консоли, ноутбуки, и другая техника.

Участники рынка отмечают, что такая разница в оценке происходит из-за того, что ритейлеры начали искать альтернативных поставщиков. Так, re:Store, который в июне стал ввозить продукцию Apple через параллельный импорт, сейчас отмечает, что делает «все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие». Представитель сети признает, что запас гаджетов все же «не такой, какой был при регулярных официальных поставках».

После начала войны в Украине многие производители электроники, включая Apple, Samsung и Asus, решили уйти с российского рынка. На этом фоне власти приняли закон о параллельном импорте, позволяющий ввозить определенные товары без разрешения правообладателя. Однако пользователи столкнулись с рядом проблем после покупки «серых» электронных устройств. Так, часть смартфонов Samsung, завезенных таким способом, оказалось невозможно активировать в России.

Дистрибуторы сами признают, что ритейлеры переключились на небольших частных поставщиков. Такие компании могут быстрее адаптироваться к новым условиям рынка — например, быстро наладить параллельный импорт. Однако у этого решения есть ряд минусов, говорят на рынке. Так, товары, которые подлежат обязательной сертификации, скорее всего, не пройдут ее. Покупатель параллельно ввезенной техники не сможет вернуть неисправный товар производителю. Также мелкие поставщики не смогут закупать объем товара, способный удовлетворить спрос всей страны. Их логистический процесс пока не налажен до конца, поэтому такая техника вряд ли поступит во все торговые точки России.

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