Меню
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
22 июля 2022, 19:13

Россияне массово переходят на подержанные смартфоны

Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. По данным ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно

Россияне массово переходят на подержанные смартфоны

Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно.

Среди подержанных смартфонов наибольшим спросом пользуются устройства известных брендов: Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Покупатели обращают внимание на флагманы разных лет и устройства, наиболее близкие к флагманам по характеристикам. Так, по данным пресс-службы «Яндекс.Маркета», среди iPhone покупатели интересуются моделями Xr, 11 и более новыми, а среди Samsung — S10, S20 и S21.

Россияне обращают внимание на вторичный рынок на фоне падения продаж новых смартфонов. Эти устройства стали продавать меньше как год к году (падение на 35% в штуках и на 38% — в деньгах), так и месяц к месяцу (падение на 11,8% в штуках и 17,4% в деньгах). В июне в России продали 1,5 млн смартфонов на 32,5 млрд рублей, тогда как в мае — 1,7 млн устройств на 39,3 млрд рублей, отмечает «Марвел-Дистрибуция».

Подержанные смартфоны завоевывают популярность в условиях дефицита новых устройств, которые перестали официально продаваться в России после начала войны в Украине. Параллельный импорт, разрешенный российскими властями после приостановки или ухода из страны брендов электроники, пока не набрал достаточные объемы.

На фоне российского вторжения в Украину многие производители электроники, включая Apple, Samsung, Asus и других, ограничили поставки своей продукции в Россию. В дефиците оказались не только готовые устройства, но и запчасти для них. Вместе с компаниями из «недружественных» стран из России ушли четыре крупных китайских бренда: Honor, Huawei, Lenovo Group и Xiaomi. При этом Honor уже начал налаживать экспорт через Узбекистан, Армению и Грузию, а в фирменных магазинах Samsung появились товары, предназначенные для стран ЕАЭС.

Материалы по теме
Российские магазины Huawei начали закрываться из-за дефицита товаров
Компания Samsung из-за спецоперации в Украине убрала из названий своих смартфонов букву Z
Российский арбитражный суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung по иску швейцарской компании
Сейчас на главной
Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Германия
Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа и не доверяет заявлениям Москвы о технических причинах сокращения поставок газа
Кипр ищет замену туристам из России
кипр
Кипр ищет замену туристам из России
Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
МИ-6
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения
Общество
Привитые заболевают всё чаще, а вирус стал заразнее кори
Несколько месяцев COVID-19 был на «каникулах», и люди смогли свободно вдохнуть воздух без маски. Но тучи снова стали сгущаться: новые штаммы дали рост заболеваемости по всей стране
Россия объявила недружественными еще пять стран
недружественные страны
Россия объявила недружественными еще пять стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенат США
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенаторы Дик Дурбин, Том Тиллис и Джинн Шахин представили в четверг двухпартийную резолюцию в честь второй годовщины украденных у народа Беларуси президентских выборов 2020 года
Украинцы хотят заменить трезубцем герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве
Памятник «Родина-мать» - самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом - 102 метра. Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
ЕС
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего в список вошли 57 человек
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
война в украине
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
Российская армия в последние недели не использовала высокоточные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по земле, сообщил представитель разведки ВСУ
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
отдых в россии
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
Минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» в период с 1 по 31 августа выше в 3,5-6,1 раза, чем в турецкой Анталье. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
Италия
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
21 июля Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов»
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Индия
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
выплаты погибшим
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии
Общество
В плену у собственной армии
В Луганской области формируют центр, куда свозят служащих, отказавшихся воевать в Украине. Там находятся как минимум 234 человека из разных военных частей. Многих удерживают в подвалах и гаражах
Украина запретит все российские СМИ
цензура
Украина запретит все российские СМИ
Украинские власти решили реформировать закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов. Одна из поправок предполагает полный запрет российских медиа в стране. Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины
Реформировать нельзя распустить
ООН
Реформировать нельзя распустить
С момента начала российского вторжения в Украину Совет Безопасности ООН был в центре внимания, но едва ли кто-то ожидал от него серьезных действий по урегулированию конфликта — все скорее наблюдали за индивидуальными выступлениями и аргументами делегатов стран
Романа Абрамовича обвинили в снабжении российской армии
Evraz
Романа Абрамовича обвинили в снабжении российской армии
Как сообщает OCCRP, несмотря на утверждения об исключительно мирном применении продукции, предприятия принадлежащей олигарху, поставляли сырье для производства танков и взрвычатки
Европейский центральный банк объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%
Европейский центральный банк
Европейский центральный банк объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%
Во Франкфурте приняли историческое решение. Впервые за 11 лет Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов: с 0% до 0,5%