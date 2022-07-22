Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. По данным ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно
Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно.
Среди подержанных смартфонов наибольшим спросом пользуются устройства известных брендов: Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Покупатели обращают внимание на флагманы разных лет и устройства, наиболее близкие к флагманам по характеристикам. Так, по данным пресс-службы «Яндекс.Маркета», среди iPhone покупатели интересуются моделями Xr, 11 и более новыми, а среди Samsung — S10, S20 и S21.
Россияне обращают внимание на вторичный рынок на фоне падения продаж новых смартфонов. Эти устройства стали продавать меньше как год к году (падение на 35% в штуках и на 38% — в деньгах), так и месяц к месяцу (падение на 11,8% в штуках и 17,4% в деньгах). В июне в России продали 1,5 млн смартфонов на 32,5 млрд рублей, тогда как в мае — 1,7 млн устройств на 39,3 млрд рублей, отмечает «Марвел-Дистрибуция».
Подержанные смартфоны завоевывают популярность в условиях дефицита новых устройств, которые перестали официально продаваться в России после начала войны в Украине. Параллельный импорт, разрешенный российскими властями после приостановки или ухода из страны брендов электроники, пока не набрал достаточные объемы.
На фоне российского вторжения в Украину многие производители электроники, включая Apple, Samsung, Asus и других, ограничили поставки своей продукции в Россию. В дефиците оказались не только готовые устройства, но и запчасти для них. Вместе с компаниями из «недружественных» стран из России ушли четыре крупных китайских бренда: Honor, Huawei, Lenovo Group и Xiaomi. При этом Honor уже начал налаживать экспорт через Узбекистан, Армению и Грузию, а в фирменных магазинах Samsung появились товары, предназначенные для стран ЕАЭС.