Франция расследует покупку недвижимости близкими к Путину олигархами
Власти страны изучают случаи предполагаемого отмывания денег и коррупции, а также намерены выяснить, каким образом выходцы из России смогли накопить существенные активы в виде недвижимости во Франции
Французская прокуратура ведет расследование в отношении собственности ряда российских олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. Как сообщают Bloomberg, AFP и Le Parisien, власти страны изучают случаи предполагаемого отмывания денег и коррупции, а также намерены выяснить, каким образом выходцы из России смогли накопить существенные активы в виде недвижимости во Франции.
Вскоре после начала войны в Украине французские власти заморозили 22 млрд евро средств центробанка РФ, а также виллы, счета и яхты российских олигархов на 850 млн евро, отчитывался в марте министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Однако затем охота за имуществом, принадлежащими олигархам и лицам, близким к российскому режиму, застопорилась, заявили представители антикоррупционной организации Transparency International. В мае они подали иск против российских олигархов, который послужил основой нынешнего расследования. Французское правительство также признало, что сталкивается с трудностями при выявлении и аресте активов: часто они принадлежат зарубежным подставным компаниям.
Transparency International составила перечень недвижимости во Франции, которая, как утверждает группа, принадлежит нескольким олигархам и людям, близким к российским властям». Правозащитники пообещали предоставить доказательства того, что эти объекты были куплены на средства из незаконных источников.
Над делом будут работать следователи Центрального управления по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF), входящего в состав Национальной финансовой прокуратуры (PNF). Расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционным преступлениям, хищению государственных средств и уклонению от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.
К середине июля страны Евросоюза заморозили активы на сумму 13,8 млрд евро, связанные с российскими и белорусскими лицами, находящимися под санкциями.
В рамках седьмого пакета санкций ЕС обязал близких Кремлю олигархов, чиновников, силовиков, а также компании, попавшие под ограничительные меры, самостоятельно раскрыть властям свою европейскую собственность. Параллельно Еврокомиссия готовится признать уклонение от санкций уголовным преступлением. Это позволить в судебном порядке изымать незадекларированные активы попавших под санкции лиц.