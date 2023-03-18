Французская оппозиция вынесла вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы
Сразу две группы депутатов внесли предложения о вотуме недоверия правительству после того, как оно воспользовалось специальной процедурой, чтобы принять пенсионную реформу
Сразу две группы депутатов внесли предложения о вотуме недоверия правительству после того, как оно воспользовалось специальной процедурой, чтобы принять пенсионную реформу без голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента), сообщает телеканал France24.
Одна инициатива исходит от ультраправой партии «Национальное объединение», вторая – от независимой группы депутатов Liot, она подписана также представителями Nupes, левого альянса в парламенте.
Чтобы сместить правительство, вотум недоверия должен набрать абсолютное большинство в Национальном собрании, или 287 голосов.
Решение кабинета министров привело к многочисленным протестам и забастовкам в стране. В результате беспорядков были задержаны 310 человек, из них 258 в Париже.